Пересильд рассказала, как изменилась ее жизнь после съемок в «Вызове»

"По поводу того, что стала жизнь до и после фильма "Вызов", — это какая-то придуманная история, разделения для меня не произошло. После выхода фильма меня стали чуть чаще узнавать на улице, больше писать положительных отзывов, даже чаще приходить к служебному входу для того, чтобы просто обнять и сфотографироваться", - подчеркнула Пересильд.