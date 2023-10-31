Игорь Гордин рассказал о сложной работе с Юлией Меньшовой

"Я предпочитаю разделять семью и работу. Когда Юля была моей партнершей, я не мог определиться, где я нахожусь в данный момент. В первый день съемок я совсем не знал, как вести себя. Поэтому я предпочитаю, чтобы все это было разделено: дом, семья и работа, включая съемки", - поделился актер.