Пересильд рассказала об изменениях в жизни после «Вызова»

Актриса отметила, что после возвращения на Землю она осознала, что ее жизнь уже не будет прежней, так как «глубоко в душе» у нее произошли изменения. «Когда ты видишь эту планету, то понимаешь, как часто наши действия кажутся мелкими, глупыми. Например, когда мы обижаемся на кого-то, делаем больно. В этот момент, на орбите, думаешь: как-то это все несерьезно. Нужно понимать, что нам дана прекрасная жизнь и волшебная планета, а мы до конца не осознаем всей этой ценности», — сказала Пересильд.