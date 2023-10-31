Лена Хиди рассказала, скучает ли по "Игре престолов"

"Скучаю ли по сериалу? Нет. Я скучаю по людям, потому что ты влюбляешься в них, вы становитесь семьёй. Да, на некоторое время появляется странная грусть. Но я не скучаю по этому. Мы сделали это, мы уже отдали всё этому сериалу. И он навсегда изменил чёртов мир каждого из нас".