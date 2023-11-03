Грейс Келли была одной из самых успешных и востребованных актрис 1950-х годов. Она снялась более чем в 20 фильмах, среди которых такие хиты как «Окно во двор», «Поймать вора» и «К северу через северо-запад». Ее последним фильмом стала лента «Лебедь» 1956 года.