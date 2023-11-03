Почему Грейс Келли перестала сниматься в кино: видео
Грейс Келли была одной из самых успешных и востребованных актрис 1950-х годов. Она снялась более чем в 20 фильмах, среди которых такие хиты как «Окно во двор», «Поймать вора» и «К северу через северо-запад». Ее последним фильмом стала лента «Лебедь» 1956 года.
Вскоре после этого, в 1956 году, 26-летняя Грейс вышла замуж за принца Ренье III и стала княгиней Монако. Этот брак положил конец ее кинокарьере. Ее муж настаивал, чтобы она прекратила карьеру актрисы после замужества, поскольку это не соответствовало статусу княгини.
Актеры, которые пострадали на съемочной площадке.
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