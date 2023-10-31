Актеры и актрисы, отказавшиеся от звездной роли

Успех фильма зависит не только от режиссера и сценариста, немаловажную роль играют актеры и актрисы, правильно ли был сделан выбор в их пользу.

© Кадр из фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"

Зрители не знают, с какими сложностями сталкиваются артисты на кастинге, а ведь некоторых известных персонажей мог бы сыграть кто-то другой.

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Карен Аллен

Режиссер картины «Красотка» Гарри Маршал изначально желал видеть на съемочной площадке Карен Аллен, а не Джулию Робертс. Аллен на тот момент была знаменита благодаря премьере кинолент про приключения Индианы Джонса. Правда, когда Карен прочла сценарий, она ответила отказом. Другие известные актрисы также отказались от съемок. Причина была проста, знаменитости боялись испортить свою репутацию ролью проститутки.

Фахрие Эвджен

Стать главной героиней фильма «Великолепный век» должна была Фахрие Эвджен. Актрису можно было видеть ранее в ленте «Королек — птичка певчая». Актриса отказалась, на поиски замены ушло более полугода. Все могло обернуться угрозой срыва съемок, актрису нашли всего за пару дней до начала работ. Мерьем Узерли подошла идеально, она знала турецкий и не выглядела как турчанка, проживая в Германии.

Летисия Спилер

Главную роль в сериале «Клон» предлагали Летисии Спилер, известную по киноленте «Нежный яд». Несмотря на всеобщий успех и хороший гонорар, Летисия ответила отказом. Режиссер случайно заметил Джованну Антонелли и помог начинающей актрисе с выходом в мир большого кино.

Теа Леони

На момент начала съемок сериала «Друзья», роль Рэйчел предложили Теа Леони. Актриса отказалась от сотрудничества, она не хотела делить экранное время с другими персонажами. Удивительно, но сериал «Друзья» с Дженнифер Энистон стал более востребованным, чем «Голая правда», где приняла участие Теа. Кстати, Энистон не хотела быть Рэйчел, она мечтала играть Монику.

Джон Крайер

Источник фото: Kevin Winter/Getty Images for DGAНа роль Чендлера хотели взять Джона Крайера, который в это время работал в Лондоне. Актер выслал пробную запись режиссеру, но кассета пришла слишком поздно. На роль уже утвердили Мэттью Перри. Кстати, кастинг на роль Чендлера был действительно самым сложным в истории кино, на роль претендовало около тысячи артистов, лишь 75 из них были приглашены на пробы.

Лори Ром