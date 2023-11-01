Эйдельштейн сыграет в драме "Космос засыпает"

"Шойна - это мечта любого кинематографиста. Здесь редкое сочетание фактур: заполярная деревня и песчаные дюны. Я очень хотел здесь что-то снять, но так, чтобы место работало на историю, а не наоборот. Так родился замысел "Космос засыпает" - истории про потерю почвы под ногами. Мы долго искали актера, который даст этой истории нужную тональность, и Марк стал таким же открытием и откровением, как и сама Шойна", - цитирует пресс-служба слова Антона Мамыкина.