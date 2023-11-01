Умер актер из криминальных сериалов и "голос" Брюса Ли Эльмар Веппер

31 октября ушел из жизни немецкий артист Эльмар Веппер, актер кино и ТВ, легенда дубляжа и озвучания с гигантской фильмографией.

© Российская газета

Веппер снялся во множестве кинокартин, телефильмов и сериалов, в первую очередь - криминальных. Его голосом в немецких локализациях говорит Павел Чехов из вселенной "Стартрека", персонажи Брюса Ли, Мела Гибсона, Тима Аллена, других - всего порядка 400 проектов.

Эльмар Веппер работал и на радио. Занимался благотворительностью. В 2009-м вышел посвященный артисту документальный фильм.

Последний раз актер появлялся на экране в 2019 году.