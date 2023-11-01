6 лучших ролей Аарона Экхарта — от «Кровавого четверга» до «Темного рыцаря»

Аарон Экхарт — звезда фильмов Кристофера Нолана, Клинта Иствуда и Стивена Содерберга, номинант на «Золотой глобус» и другие престижные премии, да и просто классный актер. Который, тем не менее, почему-то не стал звездой мирового уровня. Специально для вас собрали 6 лучших ролей Экхарта, которые докажут, что он разноплановый и крайне интересный артист.

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«В компании мужчин»

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Первый большой успех в карьере Экхарта. Черная комедия 1997 года (не путать с фильмом 2010 года с Томми Ли Джонсом!) рассказывает о двух «белых воротничках», отправившихся в командировку в американскую глушь. Там они решили найти себе «жертву», непопулярную женщину, очаровать ее, а потом бросить. Одного из них как раз играет Экхарт — циничного Чеда, харизма и обаяние которого контрастируют с его почти злодейской сущностью. Для актера эта роль стала дебютом и принесла ему номинацию на престижную премию «Независимый дух».

«Кровавый четверг»

Уже следующий фильм в карьере Экхарта стал культовым в узких кругах (у нас в стране — в том числе благодаря авторскому переводу Дмитрия «Гоблина» Пучкова). Артист играет роль Ника, «благодаря» которому его друг, бывший наркоторговец, оказывается частью криминального круговорота, в котором фигурируют наркоторговцы, эффектная брюнетка в красном платье и много чего еще. Роль Ника — одна из самых ярких в фильме: хитрый и пронырливый, как змея, он становится зачинщиком этой безумной истории в духе раннего Тарантино.

«Эрин Брокович»

В основанной на реальных событиях оскароносной драме Стивена Содерберга Экхарт сыграл байкера Джорджа — возлюбленного главной героини, экоактивистки Эрин Брокович в исполнении Джулии Робертс. Эта роль вернула его в обойму популярных актеров после почти годового перерыва в работе — сам актер рассказывал, что она стала для него одной из самых важных в карьере. Обычно Экхарта называют идеальным антигероем, тут же он, напротив, пышет добротой и положительной харизмой.

«Здесь курят»

Одна из самых значимых ролей в карьере Экхарта. И вновь он сыграл циничного и прагматичного человека, лоббиста табачной компании, продвигающего в массы… пользу курения! Хотя цинизм этот нужен не столько из-за веры в то, что он делает, а просто чтобы успешно делать эту специфическую и по-своему неблагодарную, но очень хорошо оплачиваемую работу. «Здесь курят», основанный на хитовом сатирическом романе Кристофера Бакли, принес актеру первую и (пока) единственную номинацию на премию «Золотой глобус».

«Темный рыцарь»

Знаковая роль в карьере Экхарта, сделавшая его настоящим открытием для широкой публики — до этого он снимался в основном в авторском и независимом кино. Образ Харви Дента, окружного прокурора города Готэм, которому позже суждено стать злодеем Двуликим, стал для него пропуском в высокобюджетные блокбастеры. Ему удалось передать образ, придуманный Кристофером Ноланом, сделав персонажа уровня античных трагедий. Мы уже говорили, что Экхарту отлично удаются неоднозначные персонажи, и это определенно один из самых ярких.

«Клык»