Актриса Яна Енжаева: Нашей душе нужен праздник

Премьера российского комедийного сериала «Праздники» состоится 6 ноября на телеканале ТНТ. Одну из главных ролей в проекте играет Яна Енжаева.

© Вечерняя Москва

Накануне старта многосерийного фильма «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

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— Яна, поздравляю вас с премьерой! Хотелось бы узнать о вашем личном отношении к теме семейных ценностей. Какой, на ваш взгляд, жанр показывает отношения в семье лучше всего?

— Благодарю! Я тут поймала себя на мысли, что до того, как соприкоснулась с «Праздниками», институт семьи для меня был скорее некой данностью, нежели предметом для анализа.

Семья — это микромодель общества в целом, а общество — крайне благодатный предмет для исследования во все времена. Очень рада, что процесс познания происходил именно через комедию. Я считаю юмор самым экологичным способом решения серьезных вопросов и даже проблем.

— Характер вашей героини Юлии Пыжовой близок вам, вы похожи на нее?

— Если кратко, то моя героиня — это гипертрофированная версия меня. Просто в силу своего возраста и статуса какие-то вещи я себе уже позволить не могу, но навести суету вокруг — это ко мне, обращайтесь! (Смеется.) При всем своем боевом характере внутри я, как и она, — такой же нежный цветок, хрупкий ребенок.

Что касается сходства моей семьи с экранной семьей Пыжовых: как минимум мою маму тоже зовут Наталия Николаевна, и она тоже педагог! При первом знакомстве со сценарием я восприняла это как добрый знак. Моя мама, как и Наталья Пыжова, — женщина-кремень, энергетически мощная, ведущая за собой, но при этом невероятно женственная!

— Вы представительница молодого коллектива театра «Мастерская Брусникина». Встречаетесь в работе с артистами старшего поколения только на съемках? Как работалось с Марией Ароновой на «Праздниках»?

— Я два сезона проработала в Театре на Малой Бронной, где сталкивалась с артистами постарше, так что это не первый мой опыт. Но я никогда не забуду наш первый съемочный день с Марией Валерьевной Ароновой: вы даже себе представить не можете, насколько мне было страшно! Заходишь на площадку и уже каждой клеточкой ощущаешь, какая это величина: а вы еще даже не в кадре! Энергетика бешеная! Но, на мой взгляд, при всем своем статусе, невероятном профессионализме и мастерстве она прежде всего — теплейший, уютнейший человек.

— Где вам больше понравилось работать: в полном метре или в сериале?

— В сериале: я люблю длинные дистанции. Полный метр снимается слишком быстро, от этого грустно. А съемки сезона — это как целая новая жизнь.

— Вы снимаетесь во множестве телевизионных проектов. Продолжаете работать и в театре? Как вам удается все успевать?

— Наконец-то я могу это сказать: моя трудовая книжка больше не лежит ни в одном из театров. Если честно, я долго шла к этому решению. Мне довелось поработать со многими режиссерами, артистами.

Это бесценно, я благодарна этому длительному периоду за приобретение бесчисленных профессиональных навыков и по-прежнему утверждаю, что не может быть хорошего артиста без опыта работы в театре. Но наступил такой период, когда я бы хотела, чтобы мое время принадлежало только мне всецело.

— А с работой в театре такая роскошь невозможна?

— Нет. Все сторонние проекты ты обязан согласовывать и ставить сцену в приоритет. В момент, когда я перестала для себя находить весомые причины подобной системы организации расписания, как рабочего, так и личного, я сразу же ушла. Не могу ничего делать без четкой мотивации — так я устроена.

— А где-то еще в театре вас можно увидеть?

— У меня по-прежнему осталась пара спектаклей в «Мастерской Брусникина», а еще моноспектакль в «Практике». Но на данный момент я не хочу выходить в сценическое пространство: коплю ресурс. В театре я трачу сил больше, чем получаю. Это копится годами, а потом в один прекрасный момент ты признаешься самому себе: я так больше не могу и не хочу. И все, любовь и бережное отношение к себе берет верх над служением Мельпомене.

— Вы родились в Саратове, позже переехали в столицу. Скажите, не скучаете по жизни в родном городе?

— Больше половины жизни я живу в Москве, так что я уже отношусь к ней как к родному городу. Да и откровенно говоря, с Москвой уже у меня больше связи, чем с родным Саратовом.

Именно в столице происходили все самые судьбоносные для меня моменты: учеба в Школе-студии МХАТ, работа в театрах, кино, встречи с близкими по духу людьми. Здесь я сформировалась как личность, как полноценный самостоятельный человек. Саратов — город детства, конечно, и ему навсегда суждено таковым остаться. Но я не из тех, кто романтизирует такие моменты.

— Как сказался переезд на вашей семье, отношениях с мамой? Как вы видите собственную будущую семью, если такие планы есть?

— Мы переехали вместе с мамой, поэтому это событие нас крайне сплотило. Когда вы чувствуете, что вы — одни в большом городе, все этому способствует. Что касается моей будущей семьи… Знаете, самый важный урок, который я получила в жизни и железобетонно усвоила — это не выстраивать никаких ожиданий, ибо они ничего общего с реальностью не имеют. Так что разберусь по факту, если что!

— Что, на ваш взгляд, настоящий праздник для русского человека?

— Настоящий праздник для русского человека — это отдых его необъятной и непостижимой русской души.

ДОСЬЕ

Яна Енжаева родилась 26 сентября 1994 года в Саратове. В возрасте 13 лет переехала вместе с мамой в Москву. В 2015 году окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ, курс Д. В. Брусникина.

КМС по спортивным бальным танцам. Работала в Театре на Малой Бронной и в театре «Мастерская Брусникина». Активно снимается в кино.

СЮЖЕТ

Члены семьи — отец, мать и две взрослых дочери — встречаются на даче, чтобы провести свободные дни вместе, но их общение выходит из-под контроля. Яна Енжаева играет роль младшей дочери, настоящей оторвы. 16 эпизодов сериала посвящены 16 различным праздникам, которые россияне любят отмечать в кругу семьи.

Коротко о главном

— Вам что-то приходилось в себе менять при подготовке к съемкам? Может быть, внешность?

— Глобально ничего. Однако перед новой ролью я всегда сбрасываю 2–3 килограмма. Для окружающих это незаметные перемены, но я так комфортнее себя ощущаю в пространстве, комфортнее вхожу в кадр. Это такой психологический момент.

— Кто для вас самый великий писатель русской или зарубежной литературы?

— Федор Михайлович Достоевский, безусловно. Из последнего великого прочитанного мною в зарубежной литературе — Джеймс Джойс, «Улисс», памятник постмодернизма. Но это продвинутая литература, к которой лучше не приступать, не имея определенной подготовки, скажем так. По долгу службы я (ну и по своему желанию, конечно) читаю очень много, и мне достаточно сложно вычленить что-то одно. С кинематографом то же самое.

— Что для вас образец современного театра? Считаете ли вы, что артисты «Мастерской Брусникина», где вы играете, находятся в авангарде российского театра?

— Для меня современность и актуальность театра определяются его сверхзадачей. Художественный фундамент моей мастерской — это прежде всего желание высказаться любыми доступными художественными средствами. Это желание обозначить свою позицию. Настоящий театр создают крепкие духом люди, я убедилась в этом, поработав в полярно разных театральных структурах и зная всю внутреннюю кухню.

— Кроме игры на сцене, что вам нравится из творческой деятельности больше всего? Может быть, музыка, танец?