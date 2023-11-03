Режиссер Зуйков сравнил Нолана с Кубриком

Новая большая киноработа режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» вышла на экраны в июле 2023 года. Свое мнение о фильме высказал режиссер Игорь Зуйков.

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"Кристофер Нолан – визионер, как и его кумир Стэнли Кубрик. Множество отсылок и похожих тем встречается у этих двух режиссеров. Но если Стэнли был беспристрастным и относился к миру с некой сатирой, то Нолан – это переосмысленное и более доступное зрителю истолкование похожих тем", — рассказал Зуйков в комментарии RuNews24.ru.

По его словам, фильм «Оппенгеймер» рассказывает про личность, и в этом фильме личность ставится на первый план, что можно заметить по кропотливой проработке героев и большому количеству диалогов.

Он добавил, что фильм Нолана напомнил ему другую картину, работу режиссера Пола Томаса Андерсена — «Нефть».

Эксперт добавил, что фильмы Нолана — это своеобразная мультивселенная, где все взаимосвязано и, возможно, когда режиссер снимет свой последний фильм, мы увидим, в каком порядке нужно их смотреть, чтобы понять, что же действительно хотел сказать режиссер.