Юрий Стоянов и Ирина Розанова открывают семейный бизнес на съемках сериала «Самозанятые»

В Москве стартовали съемки комедийного сериала «Самозанятые» с Юрием Стояновым и Ириной Розановой в главных ролях.

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В один прекрасный день успешный и заслуженный инженер детских игровых автоматов Олег (Юрий Стоянов) остается без работы: его сокращают. Рушится весь привычный уклад жизни семейства Лужиных. Олегу кажется, что в его возрасте найти приличную работу уже невозможно. Однако любящая жена Лена (Ирина Розанова), как всегда, убеждает Олега, что все еще впереди.

Супруги решают вместе бороться за будущее и берутся за любую работу. Они тестируют на себе самые неожиданные профессии и запускают разнообразные бизнесы: открывают кулинарную фирму, массажный салон, сдают комнату внаем, выгуливают чужих собак и много чего еще.

Это комедийный сериал о жизни, вдохновении и храбрости. Об обычной семье, члены которой каждый день отваживаются изменить свою жизнь и впустить в нее новые приключения, не боясь провала. Ведь каждый провал — это шаг к грандиозному успеху.