Умерла актриса из "Шерлока Холмса" Галина Мочанова

2 ноября ушла из жизни Галина Мочанова, советская и российская актриса театра, кино и ТВ с обширной фильмографией.

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Мочанова, дебютировавшая на экране в 1957-м, сыграв птичницу Валю в "Поддубенских частушках", далее сыграла Тосю в "Повести о молодоженах" и в картине "День счастья"Хейфица 1963-го - с Сёминой и Баталовым.

На ее счету - "Приключения принца Флоризеля", "Вот моя деревня…", "Глухарь", "Агент национальной безопасности" - со второго сезона, и "Улицы разбитых фонарей" - с третьего.

Мочанова снялась в проектах "Тайны следствия", "Тимур и его коммандос", "Чиновница", в "Мастере и Маргарите" Бортко, в "Лиговке", "Литейном" и "Шерлоке Холмсе" 2013-го - с Андреем Паниным и Михаилом и Елизаветой Боярскими. Плюс еще десятки картин и сериалов.

Последняя работа Галины Владимировны - в "Мерзлой земле" этого года.

Галина Мочанова родилась 18 ноября 1933 года. Окончила ЛГИТМиК. Работала в Мурманском театре, Театре имени Ленсовета (несколько сезонов, начиная с 1976 года), Санкт-Петербургском театре "Комедианты" и Санкт-Петербургском театре "Приют комедианта".

Заслуженная артистка России - звание было присвоено в 2007-м. Лауреат фестиваля "Белыеночи".