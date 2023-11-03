Грустная сказка Георгия Милляра: каким был путь «всесоюзной Бабы-Яги»

Георгий Милляр – один из самых необычных, самобытных и талантливейших актеров нашей страны. Он воплотил на экране почти всю нечисть сказочного мира и стал «главной Бабой-Ягой» советского кинематографа. При этом сам артист всегда мечтал о серьезных и глубоких ролях, вроде Вольтера или Суворова. В этом году со дня рождения народного артиста РСФСР исполняется 120 лет.

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О творческом пути и личной жизни Георгия Милляра расскажем в программе «Наше кино. Неувядающие» 5 ноября в 8:55 и 7 ноября после полуночи, вспомним его знаковые киноработы и самых преданных поклонников актера наградим денежным призом в шоу «Игра в кино» 7 ноября в 18:50, а после вернемся на пару часов в детство и пересмотрим фильмы «Золотые рога» и «Кощей бессмертный» с актером в главной роли на телеканале «МИР».

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Сын благородных кровей

Почти всю жизнь Георгий Милляр был вынужден скрывать свое аристократическое происхождение. Его отец, Франц де Милье, приехал в Российскую империю из Франции и работал инженером. Мать, Елизавета Журавлева, была дочерью сибирского золотопромышленника. К сожалению, глава семьи умер, когда сыну было всего три года. Несмотря на это, мальчик жил с матерью, ни в чем не нуждаясь. У них была роскошная квартира в центре Москвы, две дачи – в Подмосковье и Геленджике, гувернантки, которые обучали маленького Гошу иностранным языкам.

Все изменилось после Октябрьской революции. Семье пришлось распрощаться со всем нажитым имуществом, переселиться в комнату в коммуналке и поменять французскую фамилию на более упрощенную – Милляр. Начинать свой профессиональный путь повзрослевший Георгий тоже решил с самой незамысловатой работы – устроился бутафором в театр.

К лицедейскому искусству Милляра потянуло еще с раннего детства. Его родная тетя была востребованной актрисой и часто приводила племянника на разные спектакли. В семь лет Гоша уже примерял на себя роль Мефистофеля и веселил домашних своей непосредственной игрой. Впервые выступить на настоящей сцене ему довелось в роли Золушки – он подменял заболевшую актрису. Неожиданный дебют оказался невероятно удачным, и молодого артиста стали привлекать к другим постановкам.

Любимчик Роу

Успешный старт на театральных подмостках, конечно, воодушевлял, но главной мечтой Милляра был кинематограф. Несколько раз он снимался в незначительных эпизодах, а его имя даже не упоминалось в титрах. В один из таких съемочных дней он познакомился с Александром Роу и сразу нашел с ним общий язык, а спустя несколько лет режиссер позвал Георгия на роль царя Гороха в свою картину «По щучьему веленью».

Через год актер снова снялся у главного киносказочника страны – на этот раз в фильме «Василиса Прекрасная». Тогда-то Милляр впервые и примерил на себя образ той самой Бабы-Яги, которую сегодня знает вся страна. А ведь сначала на нее претендовала Фаина Раневская. Впрочем, будущему исполнителю удалось подобрать убедительные аргументы в пользу своей кандидатуры. «Скажите мне, какая актриса позволит сделать себя такой страшной на экране? – говорил он режиссеру. – Гример только отвернется, а она тут же реснички себе подрисует. Да и физически это тяжело. А я все стерплю!»

Позже актер с не меньшим мастерством перевоплотился в Кощея Бессмертного. Для этого Милляру даже не понадобился сложный, многочасовой грим. К тому моменту мужчина, который и так от природы был худым, перенес малярию и превратился в живого скелета весом 45 килограммов.

Король эпизода

Конечно, харизматичного артиста приглашали в свои картины и другие режиссеры. Его можно заметить и в «Войне и мире», и в «Судьбе человека», и в «Гойе», и в «Кин-дза-дза». Всего на счету Георгия Милляра больше 200 работ, в том числе в качестве актера дубляжа. Только вот главных ролей среди них нет. У зрителей он всегда ассоциировался исключительно со сказочными персонажами: чертями, кикиморами, водяными – в этих образах узнать его было даже легче, чем в «человеческих» обличьях.

Сам же артист, хоть и признавал, что играть сказочную нечисть – его амплуа, всегда хотел другого. Мечтам Георгия Францевича о трагических, сильных ролях, о перевоплощении в Цезаря, Вольтера, Лира, Суворова, не суждено было исполниться. «Актер – кладбище несыгранных образов», – грустно шутил он.

Тем удивительнее кажется самоотверженность артиста, который ради очередного Чуда-юда сбривал брови и стригся «под ноль». Он сам рисовал себе костюмы и тщательно продумывал внешний вид своих персонажей, за что к нему всегда с особой благодарностью относились гримеры.

Несказочная жизнь

Обладая исключительной скромностью, Георгий Милляр никогда не ждал наград и почестей от государства. О его аристократическом прошлом и о том, что он свободно владеет тремя языками, знали только близкие люди. А вот о своей любви к публике, особенно к детям, актер говорил открыто. Бывало, его приглашали выступить живьем перед воспитанниками детдомов, и Милляр делал это с большим удовольствием, совершенно бесплатно, даже привозил маленьким зрителям подарки.

Как-то накануне одного детского мероприятия Георгий Францевич подготовил 850 рисунков с изображениями Бабы-Яги и своими автографами. Добродушный лицедей никак не мог допустить, чтобы хоть один ребенок в зале остался без памятной открытки. Однако в назначенный день концерт отменили, рисунки пришлось раздарить соседям, а несколько карточек попало в музей Дома кино.

Личную жизнь артист почти не афишировал. До самой своей пенсии он прожил с матерью, из-за чего нередко оказывался в центре пересудов и неприглядных сплетен. Когда мамы не стало, верный друг Александр Роу предложил Георгию жениться на его 60-летней соседке по коммуналке Марии. Женщина потеряла мужа на войне и в одиночку вырастила детей. С ней у Милляра сложился благополучный, наполненный теплом, заботой и глубоким уважением союз.