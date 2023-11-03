Актер из "Аватара" Джуниор Балайя умер, задохнувшись во сне

Утром 2 ноября скончался индийский актер Рагху "Джуниор" Балайя, сын известного актера Т.С. Балаий.

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Как передает India Today, 70-летний артист умер в своем доме в Ченнаи (ранее - Мадрас) в результате удушья.

Иные обстоятельства не указаны.

Младший Балайя родился в 1953 году в тогда еще Мадрасе. На экране дебютировал в 1975-м. Снимался в кино, телесериалах и веб-сериалах.

В фильмографии - "Победитель", "Одиночка", "Прямой взгляд", "Аватар" (лента 1995 года режиссера и сценариста Нассара), "Жертвоприношение", десятки других.