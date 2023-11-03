Личные трагедии: как сложилась судьба звезд фильма «Девчата»

Комедийная мелодрама «Девчата», созданная Юрием Чулюкиным, вышла на экраны в начале 60-х и сразу завоевала популярность. Великолепные актеры, такие как Николай Рыбников, Надежда Румянцева, Инна Макарова, Михаил Пуговкин, Люсьена Овчинникова и другие, блестяще исполнили свои роли. Зрители просто обожают ленту и уже почти шесть десятилетий смотрят ее снова и снова, а фразы героев стали крылатыми. Что произошло с главными звездами, как сложилась их карьера и судьба — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Надежда Румянцева (Тося Кислицына)

Тосе по сюжету 18 лет, а актрисе Надежде Румянцевой на момент съемок уже было 30, однако сыграла юную девушку она блестяще. За свою жизнь актриса снялась в 35 фильмах. Кроме того, озвучивала несколько киноролей. Например, ее голосом говорят Нина из «Кавказской пленницы», Зита и Гита в одноименном фильме, Гюльчатай в «Белом солнце пустыни».

У Румянцевой было два брака. В первый раз она вышла замуж за актера Владимира Шурупова на последнем курсе института. Но вскоре их развели разные жизненные цели. Румянцева хотела строить карьеру в Москве, а Шурупову предложили работу в закрытом атомном городке под Свердловском. Пара распалась. Вторым мужем актрисы стал дипломат Вилли Хштоян. Тогда Румянцева уже была звездой. Хштоян ухаживал за ней три года, чтобы та приняла его предложение руки и сердца. Вместе они прожили более 40 лет. А вот родить Румянцевой своих детей не удалось, однако она активно участвовала в воспитании падчерицы — дочери Вилли от первого брака. На закате 60-х мужа кинодивы отправили работать за границу, и Румянцева последовала за ним.