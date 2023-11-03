Карина Разумовская рисковала здоровьем на съемках мелодрамы «Здесь все свои»

Завершились съемки остросюжетной мелодрамы «Здесь все свои» с Кариной Разумовской и Ириной Пеговой в главных ролях. Проект снимался в природных заповедниках Ленинградской области и на Озерном болоте в условиях, близких к экстремальным.

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В дальневосточном поселке Черновка, окруженном тайгой и болотами, происходит чрезвычайное происшествие: сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшее до неузнаваемости тело.

Из райцентра приезжает молодой следователь Евгения Ракитина (Карина Разумовская). Местные власти и сами жители поселка всячески пытаются замять дело, списав все на несчастный случай, но профессиональное чутье подсказывает Евгении, что здесь что-то нечисто.

И чем глубже героиня погружается в это дело, тем больше понимает: люди здесь повязаны между собой не только родственными узами. Сопоставив показания свидетелей, она делает вывод, что разгадку тайны ей придется искать в прошлом…

Елена Николаева, режиссер: «Наш мелодраматический детектив — это притча о том, что ничего не бывает просто так. Все мы в ответе за каждый наш поступок. Эта история близка каждому, кто работает над этим проектом, и очень нас вдохновляет. Мы постарались создать мистическую сказку с собственным миром, в котором свои нравы и законы. Съемки проходили в очень интересных, особенных местах. Да и актеры собрались мои любимые».

Часть съемок проходила в природных заповедниках Ленинградской области и на Озерном болоте в условиях, близких к экстремальным. Группа выстроила на болотах специальные страховочные коробы на сваях и проложила настил для безопасного прохода к месту съемок.

Ради сохранности и безопасности оборудования камеры, реквизит и декорации каждый день привозили и увозили, причем технику приходилось нести на руках через трясину.