Мэттью Перри похоронили недалеко от студии Warner Bros

Известный американский актер Мэттью Перри был похоронен в пятницу, 3 ноября, на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе. Оно располагается всего в полутора километрах от студии Warner Brothers, где снимался сериал «Друзья» (16+), который принес Перри популярность, информирует издание TMZ.

Известно, что на этом кладбище также похоронены англо-американская актриса театра и кино Элизабет Тейлор и всеми известный американский певец Майкл Джексон.

В издании сообщили, что на похоронах Мэттью Перри присутствовали около 20 человек. На церемонию прощания пришли не только родственники актера, но и все его коллеги по знаменитому сериалу – Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу.

Перри ушел из жизни 28 октября у себя дома. Ему было 54 года. Его бездыханное тело обнаружил в джакузи ассистент.