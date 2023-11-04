Мэттью Перри похоронили недалеко от студии Warner Bros

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри похоронен недалеко от студии Warner Bros
Известный американский актер Мэттью Перри был похоронен в пятницу, 3 ноября, на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе. Оно располагается всего в полутора километрах от студии Warner Brothers, где снимался сериал «Друзья» (16+), который принес Перри популярность, информирует издание TMZ.
Известно, что на этом кладбище также похоронены англо-американская актриса театра и кино Элизабет Тейлор и всеми известный американский певец Майкл Джексон.
В издании сообщили, что на похоронах Мэттью Перри присутствовали около 20 человек. На церемонию прощания пришли не только родственники актера, но и все его коллеги по знаменитому сериалу – Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу.
Перри ушел из жизни 28 октября у себя дома. Ему было 54 года. Его бездыханное тело обнаружил в джакузи ассистент.
На сегодняшний день так и неизвестно, что стало причиной смерти. Но, как указывают анализы, в организме звезды не было запрещенных веществ. Сегодня еще продолжаются токсикологические исследования, результаты которых могут обнародовать лишь через 4-6 месяцев.