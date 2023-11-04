В Бразилии сегодня скончалась звезда сериала «Клон» Элизанжела ду Амарал Вергейру. Она умерла на 69-м году жизни. О смерти знаменитости оповестила мэрия города Гуапимирим в соцсетях.

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Российский зритель помнит актрису по роли донны Ноэмии в сериале «Клон». Элизанжела воплотила в фильме образ супруги набожного Мустафы, которая не хотела принимать требования мужа.

На счету у актрисы 55 успешных ролей. Её можно увидеть в сериалах «Фаворитка», «Во имя любви», «Спаси меня, Святой Георгий» и многих других.