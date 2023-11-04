Умерла сыгравшая в сериале «Клон» актриса Элизанджела
На 69-м году жизни не стало бразильской актрисы Элизанджелы. Популярность артистка приобрела, исполнив роль Ноэмии в сериале «Клон».
По данным СМИ, актрису госпитализировали в больницу в Гуапимирине, когда ей стало тяжело дышать. Позднее Элизанджела скончалась от сердечного приступа и остановки дыхания.
Не так давно актрису уже госпитализировали. У нее были серьезные проблемы с дыханием, но через несколько недель Элизанджелу выписали. Респираторные последствия коронавирусной инфекции также привели к госпитализации артистки в 2022 году. Ее состояние было тяжелым, но Элизанджела все равно продолжила выступать против вакцинации и не стала делать прививку, передает портал Globo.
Помимо «Клона», Элизанджела сыграла в сериалах «Разве я тебе не говорил?», «Игра в жизнь», «Камень на камне», «Нежный яд», «Хозяйка судьбы» и ряде других картин.