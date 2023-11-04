Роберт Дауни-младший может вернуться к роли Тони Старка

Новые фильмы и сериалы Marvel Studios получают довольно низкие оценки от поклонников, поэтому компания вынуждена что-то предпринять, пока ее репутация не обрушилась окончательно.

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По информации издания Variety, руководство Marvel планирует вернуть старый актерский состав и уже ведет переговоры с некоторыми звездами. В частности, студия хочет вернуть Роберта Дауни-младшего и Скарлетт Йоханссон к ролям Железного Человека и Черной Вдовы в новых «Мстителях».