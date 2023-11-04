Актеры сериала «Друзья» простились с коллегой Мэттью Перри

© News.ru

Панихида по Мэттью Перри прошла в закрытом формате. По данным Daily Mail, 54-летняя Энистон, 60-летняя Кудроу, 59-летняя Кокс и 57-летний Швиммер прибыли на церемонию прощания вместе. 56-летний Леблан присоединился к коллегам после ее официальной части.

Кладбище Форест-Лаун, где похоронили Перри, расположено напротив студии Warner Bros. Именно там проходили съемки десяти сезонов «Друзей».

Напомним, актера обнаружили мертвым 28 октября в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе, ему было 54 года. За пару часов до этого звезда сериала «Друзья» играл в пиклбол в загородном клубе Riviera.

Ранее сообщалось, что смерть Мэттью Перри не связана с передозировкой фентанилом и метамфетамином, как показали предварительные результаты экспертизы. При первоначальном тесте в организме актера не обнаружили этих наркотических веществ.

Окончательные результаты экспертизы, как ожидается, будут готовы в течение четырех — шести месяцев. Точную причину и характер смерти определят, как только будут собраны все эти данные.