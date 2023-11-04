Остановка сердца, разрыв органов и изуродованное тело. О чем мемуары Мэттью Перри

Литр водки и наркотики практически каждый день, а затем шесть тысяч встреч анонимных алкоголиков и семь миллионов долларов, потраченных на реабилитацию, — в жизни звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри было много пугающих чисел. Обо всем этом актер откровенно рассказал в мемуарах «Друзья, любовники и кое-что ужасное». Книга вышла в ноябре 2022 года — к этому моменту Перри не пил алкоголь и не употреблял запрещенные вещества уже полтора года.

Почти ровно через год после публикации мемуаров его не стало. 29 октября тело 54-летнего актера нашли в его доме в Лос-Анджелесе. Вскоре после этого его биография обогнала по продажам скандальную автобиографию певицы Бритни Спирс и стала лидером книжных продаж сервиса Amazon в США. «Лента.ру» публикует самое интересное из мемуаров звезды «Друзей».

Разрыв кишки из-за наркотиков

В книге Перри подробно описал случай, произошедший с ним в 2018 году. Из-за длительного приема опиатов и десятидневного запора у него случился разрыв кишки.

Это была не унылая, пульсирующая боль, как при мигрени; не колющая, режущая боль, как при панкреатите, который у меня был в 30. Другая боль. Как будто тело взрывалось, внутренности рвались наружу. Я кричал во все горло, кричал, как животное, - Мэттью Перри

Врачи оценивали шансы актера выжить всего в два процента. Однако после 14 операций, двух недель комы и девяти месяцев с колостомой он смог поправиться.

«Дорогие ребята, делающие колостомы. Пожалуйста, придумайте мешок, который бы не ломался, придурки. Вы смеялись над моими шутками в "Друзьях"? Если да, не дайте дерьму выплескиваться мне на лицо», — вспоминал в мемуарах об этом периоде своей жизни Перри.

Остановка сердца и потерянная роль

В 2020 году произошел еще один инцидент, который чуть не стоил Перри жизни. Актеру должны были сделать плановую операцию в Швейцарии. Но препарат пропофол, который ему дали, вступил в опасную реакцию с оксикодоном — обезболивающим препаратом, синтетическим опиоидом, который актер получал по поддельному рецепту.

«Мне сделали укол в час ночи. Я проснулся через 11 часов в другой больнице. Выяснилось, что мое сердце останавливалось на пять минут. Оно не билось, — писал в мемуарах актер. Мне сказали, что какой-то швейцарец-качок не хотел, чтобы чувак из «Друзей» откинулся на его хирургическом столе, и реанимировал меня пять минут, ударяя в грудь. А если бы не «Друзья», остановился бы он на трех минутах? «Друзья» снова спасли мою жизнь?»

Перри спасли жизнь — но ценой тому оказались восемь сломанных ребер, которые так болели, что ему пришлось отказаться от продолжения съемок в комедийном фильме-катастрофе Адама Маккея «Не смотрите наверх» с Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Капри. Эпизод, в котором актер успел сняться, не вошел в финальный монтаж картины.

Его звездные любовницы и подруги

Один из самых громких романов Перри — отношения с актрисой Джулией Робертс, начавшиеся в 1995 году. Они встречались всего три месяца, но она успела познакомить актера с родителями: вместе они отправились в новогоднее путешествие. «Мы прыгнули в огромную синюю машину и поехали в горы, кругом падал снег. Когда добрались до вершины, погода прояснилась, вокруг простирался Нью-Мексико, видно было все далеко до Канады. Я чувствовал себя рядом с ней королем мира», — вспоминал об этих отношениях актер.

Но счастье было недолгим — Перри решил, что не заслуживает такой девушки, как Джулия Робертс.

Я постоянно думал, что она вот-вот порвет со мной. С чего бы ей не порвать? Я был так себе, я бы всегда оставался так себе. Я был сломлен и недостоин любви. Поэтому вместо того чтобы столкнуться с неизбежной агонией потери ее, я сам расстался с прекрасной и блестящей Джулией Робертс, - Мэттью Перри

А в 1994 году Мэттью Перри провел страстный вечер с актрисой Гвинет Пэлтроу. «На какой-то большой вечеринке мы спрятались в подсобку и целовались там. Нас обоих еще не узнавали тогда настолько, чтобы это появилось в таблоидах», — написал Перри.

Вспомнил он в мемуарах и о коротком странном свидании с Кэмерон Диас — это было в 2007 году, когда актриса рассталась с Джастином Тимберлейком.

«Мы договорились поужинать вместе с кучей других людей, но еще до встречи Кэмерон была под кайфом. Ясно, что я ее не интересовал вообще», — признался он. Потом, продолжил актер, собравшиеся начали играть в настольную игру, и Диас решила по-дружески толкнуть его в плечо. «Но промазала и вместо этого врезала мне по лицу. "Реально?" — воскликнул я, не веря, что меня только что ударила по лицу Кэмерон Диас», — поделился историей актер.

Перри никогда не был женат, у него не было детей. В 2020 году актер обручился с литературным агентом Молли Гурвиц, однако через полгода они расстались.

Карта шрамов

Ближе к финалу книги Перри признался, что его тело изуродовано постоперационными шрамами, и справиться с болью, которую они причиняют, не помогают даже анестетики. Свои шрамы он сравнивал с картой Китая.