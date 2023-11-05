Михайлов рассказал, как относится к современному кино

"Одной этой роли было бы достаточно для того, чтобы меня узнавали, принимали с радостью. Хватило бы известности на всю жизнь. Куда бы я не приехал, каких бы людей не встречал в любом уголке страны, обязательно кто-нибудь скажет: "Людк, а Людк!" - резюмировал артист.