Михайлов рассказал, как относится к современному кино

Звезда фильма «Любовь и голуби» рассказал, как относится к современному кино
Актер Александр Михайлов, наиболее известный по роли Василия в фильме "Любовь и голуби", в беседе с kp.ru раскритиковал современное кино.
"Сейчас в фильмах слишком часто в основе лежит конфликт между бандюганами и полицейскими. Мне это неинтересно. В таких фильмах нет ни человеческих переживаний, ни характеров. Нет, не мое это", - высказался Михайлов.
Он также выразил мнение, что мог бы не сниматься в других фильмах, кроме популярной комедии "Любовь и голуби" Владимира Меньшова. Михайлов выразил мнение, что популярности и народной любви ему бы хватило даже после этой одной картины.
"Одной этой роли было бы достаточно для того, чтобы меня узнавали, принимали с радостью. Хватило бы известности на всю жизнь. Куда бы я не приехал, каких бы людей не встречал в любом уголке страны, обязательно кто-нибудь скажет: "Людк, а Людк!" - резюмировал артист.