Почему у Мэттью Перри никогда не было жены и детей: история отношений актера

Трагическая смерть Мэттью Перри в возрасте 54 лет вот уже неделю остается одной из главных селебрити-новостей. И многих интересует закономерный вопрос: почему один из самых популярных актеров последних десятилетий был так одинок? Ведь не принадлежал к числу принципиальных голливудских холостяков вроде Лео ДиКаприо — наоборот, Перри не раз признавался, что мечтает о жене и детях.

© Super.ru

«Я вырос в окружении маленьких детей, наверное, именно поэтому я так хочу обзавестись своей семьей, — поделился актер в интервью журналу People всего год назад. — И к следующим отношениям отнесусь действительно серьезно: найду ту, кого буду любить по-настоящему и с кем не стану бояться вещей, которые раньше меня пугали».

Видео дня

О каких же «пугающих вещах» идет речь? На этот вопрос изданию Page Six ответил друг актера, пожелавший сохранить анонимность.

«Большую часть своей карьеры он боролся с зависимостью и страшно боялся, что его никто не сможет полюбить», — рассказал инсайдер.

Эту версию подтверждают и мемуары Перри. В книге актер признался, что часто сам саботировал отношения из-за проблем с запрещенными веществами и низкой самооценки.

«Даже в хорошие дни, когда я трезв и смотрю в будущее, эта часть моей жизни все еще со мной», — написал он. Повлияла на любовные неудачи звезды «Друзей» и семья. А точнее, мама актера Сюзанна Моррисон — телеведущая и пресс-секретарь премьер-министра Канады Пьера Трюдо (отца нынешнего лидера страны Джастина Трюдо).

«Меня всю жизнь привлекали недоступные женщины, — признался Перри в своей книге. — Не нужно иметь образование психолога, чтобы понять, что это как-то связано с моими отношениями с матерью».

Одной из таких «недотрог» была Дженнифер Энистон, с которой Мэттью познакомился за три года до начала съемок «Друзей». Мэттью пригласил свою будущую коллегу на свидание, но Джен отказала ему. «Я усугубил ситуацию, выпалив: "Мы не можем быть друзьями!"» — вспоминал Перри тот вечер. К счастью, актер оказался не прав: Энистон стала одной из его самых близких и преданных подруг.

С успехом «Друзей» к Перри пришел и интерес со стороны знаменитых поклонниц ситкома. Так, Джулия Робертс согласилась участвовать в съемках спецвыпуска при одном условии: по сюжету ее героиня должна взаимодействовать с Чендлером, которого играет Перри. Итогом взаимного интереса двух суперзвезд 90-х стал трехмесячный флирт по факсу (эх, какой вид романтики мы безвозвратно потеряли!). А после совместных съемок у парочки и вовсе начался бурный роман, который продлился с конца 1995 по начало 1996 года. Влюбленные даже вместе провели Рождество — но идиллию разрушил сам Мэттью.

«Роман с Джулией Робертс стал для меня слишком тяжелым испытанием, — признался он в своей книге. — Я был постоянно уверен, что она собирается расстаться со мной. И правда, почему бы ей это не сделать? Меня было недостаточно; меня никогда не могло быть достаточно; я был сломлен, согбен, нелюбим. Поэтому вместо того, чтобы столкнуться с неизбежной агонией потери, я сам расстался с красивой и блестящей Джулией Робертс».

Еще один серьезный роман у Перри был с профессиональной волейболисткой Рэйчел Данн. Они встречались с 2003 по 2005 год и несколько раз появлялись вместе на красной дорожке, но несмотря на это актер не упоминает девушку в своей книге. Не называет он по имени и актрису Лиззи Каплан, с которой у него были самые продолжительные отношения — с 2006 по 2012 год.

Тем не менее в мемуарах Перри признался, что в какой-то момент чуть не сделал ей предложение:

«Я часто думаю, что если бы все-таки решился на это, теперь у нас было бы двое детей и дом без вида… А так я просто какой-то придурок, который в свои пятьдесят три сидит один дома и смотрит вниз на беспокойный океан».

Единственной женщиной, которая все-таки услышала заветное «Ты за меня выйдешь?» из уст актера, стала Молли Гурвиц — литературный агент на 22 года моложе Перри. В своей книге он также не называет ее имени, зато красочно описывает, как сделал ей предложение в 2020 году.

«Подождите… Как я обручился? Как это произошло? Я купил ей кольцо, потому что боялся, что она меня бросит. Я не хотел быть таким больным и одиноким во время ковида. Я был под кайфом от 1800 миллиграммов гидрокодона, когда предложил ей выйти за меня замуж… И она тоже это знала. И она сказала да»

.

Гурвиц, которая встречалась с Перри с 2018 по 2020 год, прокомментировала смерть своего бывшего:

«Хотя я любила его сильнее, чем могла себе представить, он был сложным человеком и причинял такую боль, какую я никогда до этого не знала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня более глубокого влияния, чем Мэттью Лэнгфорд Перри…» — написала она в запрещенной социальной сети.

Кроме серьезных отношений были у Мэттью Перри и короткие интрижки со знаменитыми актрисами. Например, с Гвинет Пэлтроу, с которой он познакомился в 1993 году, когда они были никому не известными новичками в индустрии. В своих мемуарах он подробно описал, как целовался с юной актрисой в кладковке на театральном фестивале в Массачусетсе, где она играла в спектакле. После смерти Перри звезда подтвердила его слова и крайне поэтично описала их недолгий роман: «Мы купались, пили пиво в местном баре и целовались в зарослях высокой травы. Это было волшебно. Тогда уже был снят пилот "Друзей", но в эфир еще не вышел. Он так нервничал и надеялся, что его прорыв уже не за горами».

А вот свидание с Кэмерон Диас в 2007 году пошло не по сценарию, когда, по его словам, актриса «сразу накурилась» на званом обеде. А когда Перри начал острить во время настольной игры, Кэмерон попыталась похлопать его по плечу, но вместо этого со всей силы заехала по лицу.