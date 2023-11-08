Коллега Петрова и Асмус прокомментировал вражду между актерами

«Может, какой-то пиар, может, что-то раскручивают. Санек точно на такое не способен. Он просто абстрагируется, и все», — говорит он изданию VOICE. Артист отмечает, что Петров очень честный и не раз выручал его, а вот о коллеге по спектаклю «Макбет» Юрин то же самое сказать не может. Кристина работоспособная, но личные отношения у них непростые. «Железная дисциплина, самоотдача на тысячу процентов. Она перфекционист, из-за этого ей очень тяжело. Ставит на колени себя и всех вокруг», — отметил он.