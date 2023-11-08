Коллега Петрова и Асмус прокомментировал вражду между актерами

Внезапную женитьбу артиста общественность оценила неоднозначно, а некоторые представители актерской тусовки и вовсе резко не одобрили. Больше всего брак Александра Петрова расстроил Кристину Асмус — та уже «похоронила» его, высмеяла его свадебный пост, а потом намекнула, что в ответ «ранимый друг» попытался лишить ее работы через продюсеров. Имен актриса не назвала, но поклонники уверены, что это месть Петрова. Однако коллега артистов Родион Юрин считает, что такие поступки не в стиле Саши.
«Может, какой-то пиар, может, что-то раскручивают. Санек точно на такое не способен. Он просто абстрагируется, и все», — говорит он изданию VOICE. Артист отмечает, что Петров очень честный и не раз выручал его, а вот о коллеге по спектаклю «Макбет» Юрин то же самое сказать не может. Кристина работоспособная, но личные отношения у них непростые. «Железная дисциплина, самоотдача на тысячу процентов. Она перфекционист, из-за этого ей очень тяжело. Ставит на колени себя и всех вокруг», — отметил он.
Что на самом деле происходит между Кристиной и Сашей, в общем, сказать могут только они сами. А судя по тому, что оба не любят говорить о личном в соцсетях, а длинные интервью дают крайне редко, ждать разъяснений поклонникам придется долго.