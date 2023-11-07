Похоже, Роберт Дауни-младший и Крис Эванс вернутся к ролям Железного человека и Капитана Америки в грядущем фильме «Мстители: Секретные войны». На это намекнул авторитетный инсайдер MyTimeToShineH.

По его информации, актеры согласились вернуться в киновселенную Marvel еще до начала забастовок сценаристов в Голливуде. Если их решения не изменятся, то студия наверняка сможет вернуть былую славу, забыв о своих провальных фильмах и сериалах последних лет.