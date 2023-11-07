Ирина Медведева рассказала, почему ее не брали в кино

Ирина призналась, после завершения проекта режиссеры не видели ее на серьезных ролях. Однако, по словам Медведевой, она не жалеет о своем участии в «6 кадрах» и считает, что он стал ступенькой в ее карьере.

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Однако из-за долгого участия в проекте, она стала заложницей роли. На пробах Медведевой говорили, что она не подходит на роль.

«Ты приходишь на пробы и тебе говорят: «У вас 6 кадров на лбу написано». Конечно, я это слышала», - поделилась актриса в интервью шоу «ОК на связи!».

Несмотря на трудности в карьере, актриса признает, проект подарил ей столько счастья и положительных эмоций.

Ирина понимает, что многие советские актеры тоже стали заложниками своих ролей и не видит в этом ничего критичного. Медведева понимает, нужно гордиться каждым своим проектом и не «бежать от них».