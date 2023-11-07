Георгий Милляр: тайны жизни советской Бабы-Яги

Актер Георгий Милляр говорил о себе, что «представляет нечистую силу в кинематографе». Он играл чертей, водяных, кикимор, леших, Бабу-ягу, хотя сам всегда мечтал о роли Суворова. В день рождения актера NEWS.ru рассказывает о непростой жизни и тайнах Георгия Францевича.

© Кадр из фильма "Морозко"

Как Милляр стал главной Бабой-ягой советского кино

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Милляр — вымышленная фамилия. Когда будущий актер родился, его навали Георгий Францевич де Милльё. Отец Милляра был французом и работал инженером. Он приехал в Россию, чтобы консультировать рабочих в области мостостроения. Мать Елизавета Алексеевна Журавлева была дочерью крупного сибирского золотопромышленника.

Семья была обеспеченной и жила в Москве. Мальчика воспитывала гувернантка. Она обучила его музыке, литературе и иностранным языкам. Но когда ребенку исполнилось три года, Франц скончался от туберкулеза. Даже после смерти мужа Елизавета не испытывала трудностей с деньгами — она по-прежнему жила с Георгием в роскошной квартире в столице, владела дачами в Подмосковье и Геленджике.

Милляр с детства интересовался театром. В семь лет Гоша показал близким сцену из «Фауста», загримировавшись под Мефистофеля.

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Революция 1917 года кардинально поменяла положение семьи. Их дом в Геленджике экспроприирован, большую квартиру в центре Москвы разделили между советскими трудящимися. Так 14-летний Гоша с матерью остался в одной комнате.

Карьера в театре у Милляра началась с бутафорского цеха. В 1924 году он поступил в студию театра Революции (теперь это Театр имени Маяковского). Однако его больше привлекало кино. Милляр из года в год проходил пробы, но режиссеры не видели в нем потенциала.

Первую роль Георгий получил в 35 лет. Он пришел пробоваться на царя Гороха в сказке «По щучьему велению». Картина стала режиссерским дебютом Александра Артуровича Роу, который впоследствии снял 17 сказок. Во всех них играл Георгий Милляр.

В сказе Роу «Василиса Прекрасная» Милляр впервые сыграл Бабу-ягу. На эту роль пробовались многие, в том числе Фаина Раневская. Но Милляр сказал режиссеру, что Ягу должен играть мужчина, и убедил Роу.

«Феномен Милляра в том, что он продолжает традиции российской культуры. Начиная от скоморохов, шутов, юродивых и заканчивая величайшими современниками, с которыми ему приходилось работать — Мейерхольд, Гарин, Мартинсон», — рассказывал кинорежиссер Юрий Сорокин в документальном фильме про Георгия Милляра.

Тандем Александра Роу и Георгия Милляра подарил зрителям массу запоминающихся образов: Кощей Бессмертный, которого актер играл после перенесенной малярии в весе 45 килограммов, наиглавнейший церемониймейстер в «Королевстве кривых зеркал», черт в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», Баба-яга в «Морозко», царь Чудо-Юдо в сказке «Варвара-краса, длинная коса».

Почему у Милляра не было детей

В документальном фильме об актере кинооператор Владимир Окунев рассказывал, что в 22 года Милляр женился на актрисе Московского театра Революции.

Брак распался, когда актер узнал о неверности супруги. Однако сначала он решил, что «с ним что-то не так» как с мужчиной и пошел обследоваться у врача. Тот отметил, что «как мужик Милляр замечательный, а вот детей у него никогда не будет». Когда расстроенный актер вернулся домой, жена сообщила ему, что беременна. Тогда Милляр рассказал о своем визите к доктору и посоветовал ей уйти к отцу будущего ребенка.

Многие современники актера считали его гомосексуалом. В советское время закон предусматривал уголовное наказание за мужеложество. Хоть никто не обвинял Милляра в лицо, его манеры и длительный срок жизни вместе с матерью вызывали подозрения, что ему не интересны женщины.

По одной из версий, в ситуацию вмешался Александр Роу. Он предложил актеру жениться на соседке по коммунальной квартире. Милляру было 64 года, а Марие Васильевне — 59.

«Это был год 1966-й. Моей маме тогда дали комнату в квартире, где уже жил Георгий Францевич со своей мамой. Они жили как соседи. Его мама занималась хозяйством, а Георгий Францевич вообще был неприспособленным к этой жизни. Мог вымыть посуду, сделать яичницу, колбаску нарезать. Ну и все», — рассказывала приемная дочь Милляра Тамара Иванова.

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Свадьбу отметили в первый день съемок сказки «Варвара-краса, длинная коса». Съемочная бригада устроила молодоженам сюрприз, накрыв столы на берегу Москва-реки.

«Роу решил его женить, чтобы его кормили, любили. Он был такой худенький. Где чего перехватит, где выпьет, а закусывать не любил. Поэтому решили его одомашнить», — вспоминала актриса Зоя Василькова, сыгравшая Варвару в одноименной сказке Роу.

Соседи уверяли, что это была самая милая и трогательная пара на свете. Георгий Францевич называл супругу Манечкой-лапочкой и ни разу не обидел ее дурным словом. Милляры долго жили в обычной коммуналке. Только через 15 лет после свадьбы государство выделило им отдельную квартиру на 18-м этаже в доме на окраине Москвы.

Как Милляр прятал водку

В жизни Георгий Францевич был простым человеком, любил выпить, нередко предпочитал элитной водке тройной одеколон или портвейн. Режиссер Юрий Сорокин рассказывал, что Милляр всегда находил способ, как выпить на съемочной площадке, но ему это сходило с рук.

«В подмосковную деревню Зеленую, где снималась очередная сказка, приезжала автолавка. Роу запретил продавать Милляру спиртное. Так Милляр на виду у всей съемочной группы шел к машине с бидончиком: „О, о, о, я за молочком“. Возвращался — и через пять минут был уже пьяненьким. Он заранее договаривался с продавщицей, та ставила в бидон бутылку, а сверху наливала молоко», — рассказывал Сорокин.

Приемная дочь Милляра вспоминала, что Георгий Францевич любил похулиганить на съемках, придумывал остроты, от которых девушки-костюмерши заливались краской.

«Он не любил причесанных, гладеньких людей. Ему нравились озорные. Поэтому он хотел Суворова сыграть. В моем понятии Суворов — полководец, серьезный человек. А Георгий Францевич говорил, что тот был озорным, смешливым. Поэтому и хотел сыграть. Он его чувствовал», — вспоминала женщина.

Она рассказывала, что актер «всегда был скромно одет, скромно жил в быту, у него не было ни машины, ни дачи. У него не было пылесоса, стиральной машины и даже цветного телевизора».

По словам Сорокина, Милляр придумал для себя маску человека, который занимает низшее социальное положение.

«И всю жизнь он примеривался этой линии: общался с осветителями, костюмерами, гримерами. Это и был круг его общения. Но он никому не открывал душу», — говорил режиссер.

К своим поклонникам актер относился с большой теплотой и ответственностью. Однажды ему предложили встретиться со зрителями в кинотеатре «Россия». Милляр узнал, что в зале 1500 мест, и посколько гости должны были прийти с детьми, нарисовал от руки больше тысячи картинок Бабы-яги, подписав каждую: «С любовью, Г. Ф. Милляр».

«Он действительно нарисовал полторы тысячи картинок. Спустя какое-то время я снова оказался у него в гостях и увидел эту же стопку на столе. Оказывается, ему так и не перезвонили. Забыли. И вся его работа оказалась сделана впустую. Таких случаев в судьбе Георгия Францевича было очень много», — рассказывал Юрий Сорокин.

Милляра любили за сказочные образы, но не узнавали на улицах. Он жил обычной жизнью и только в 85 лет получил звание народного артиста РСФСР

Что такое «Азбука Милляра»

Коллеги актера запомнили Милляра ответственным профессионалом на площадке и острым на язык человеком вне рабочего процесса. Сам Георгий Францевич называл себя «стариком-похабычем». Он коллекционировал анекдоты и создал собственный алфавит афоризмов, который артисты нередко переписывали от руки. Он назывался «Занимательная азбука Милляра» или «Алфавит Милляра».

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Сегодня высказывания актера активно цитируют в социальных сетях. Их нередко приписывают другим известным личностям. Например, Фаине Раневской. Оригинальная рукопись хранится в Музее кино, некоторые афоризмы NEWS.ru приводит ниже.

А

Актер — кладбище неигранных образов.

Алкоголь — как бы «хлороформ», который временно обезболивает человеку соприкосновение с жизнью. Средство примирения человека с действительностью. Когда он окончательно примирится, про него почему-то говорят, что он спился.

Б

Богема — интеллигентная шпана.

Баланс. Одна утренняя рюмка нужнее двух вечерних.

Баня — культурный отдых.

В

Вокруг кинематографа сплетни заменяют прессу, славу и рекламу.

Валидол — аристократическая закуска к коньяку.

Винотерапия помогает от всех болезней.

Воры и проститутки. У нас таких профессий нет — это хобби.

Г

«Гениальность» — стиль поведения в общественных местах.

Герой нашего времени. Если хочешь быть модным мужчиной, надевай на себя всё дамское.

З

Законный брак — это когда права превращаются в обязанности.

И

Интеллигенция — среда, пополняющая кадры бюрократов и оппортунистов.

Искусство всегда зависело от того, что скажут во дворце.

К

Культура — если у зрителя нет вкуса, в этом виноваты мы — работники искусства.

Каждый Кощей думает, что он бессмертен.

Л

Лауреатство (красивое слово). Иногда заменяет успех произведения

Лучше постареть, чем устареть!

М

Молодость. Нет такого генерала, который не захотел бы стать солдатом.

Мемуары может писать всякий, у кого не очень трясется рука. Москва слезам не верит, но она и шуток не понимает.

О

Одиночество — суррогат свободы.

Р

Рифма. Дайте мне стакан сиропу, поцелуйте меня в глаз!

С

Субординация. Никогда не напоминайте слону, что его сделали из мухи.

Самый справедливый тост: «За здоровье зрителей!» — они ни в чем не виноваты.

Ю