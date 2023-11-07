Дерзкая и противоречивая: как Оксана Фандера стала звездой

Одна из самых красивых советских и российских актрис, которая с детства знала, кем станет, когда вырастет.

В день рождения Оксаны Фандеры "Рамблер" рассказывает, с чего начинала актриса и как сложилась ее жизнь.

Оксана Фандера родилась в Одессе. Папа - цыган, мама - еврейка. Взрывной характер девочки был предопределен еще до рождения. Папа Оксаны играл в кино и театре, стал заслуженным и народным артистом, что такое сцена, Оксана знала с детства.

Когда ей было 12 лет, она снялась в первом своем фильме - "Приключения Электроника". Первоначально она пробовалась на роль Майки, подруги главного героя, но в итоге этого персонажа сыграла другая девочка, а Оксане достался менее значительный.

В 14 лет Оксана переехала в Москву, так как родители развелись и мама вышла замуж снова. В 16 лет Оксана попробовала поступить в ГИТИС, но в силу своего противоречивого характера решила отказаться от лирического образа в пользу провокационного. Она нарядилась в широкую одежду и показала цирковой номер. Комиссия не оценила задумку, поэтому с учебой не сложилось.

В кино Оксана попала после конкурса красоты, победа в нем досталась Маше Калининой, но Оксану все равно заметили. После этого предложения о съемках в кино посыпались одно за одним. Оксана могла выбирать самые интересные и разноплановые.

С Филиппом Янковским Оксана Фандера познакомилась в 1988 году, а когда Оксана забеременела они поженились. Причем на свадьбе настаивала мама Филиппа, которой будущая невестка не сразу понравилась. Семейная жизнь не была безоблачной, после измены Филиппа они могли развестись, но семью удалось сохранить. В браке родились двое детей, которые продолжили актерскую семейную династию.