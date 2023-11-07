Дженнифер Энистон не может прийти в себя после смерти Мэттью Перри

Актриса Дженнифер Энистон впала в депрессию после ухода из жизни своего коллеги по сериалу "Друзья" - 54-летнего актера Мэттью Перри. Об этом сообщает Page Six.

© Кадр из сериала "Друзья"

По словам осведомленного источника, случившееся стало шоком для Энистон больше, чем для четверых других исполнителей главных ролей в шоу.

"Из оставшейся пятерки она и Кортни [Кокс] переживают больше всего, и Джен - наиболее остро", - рассказал инсайдер.

Источник напомнил, что менее года назад Энистон потеряла отца.

"Она еще не оправилась после этого, и это абсолютно сбило ее с ног. Она пытается собраться с силами и восстановиться, но получила сокрушительный удар", - уточнил он.

Отец актрисы Джон Энистон играл в сериале "Дни нашей жизни", его не стало в ноябре 2022 года. Дженнифер Энистон называла его "одним из самых прекрасных людей на свете".