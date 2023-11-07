Актеры в США не пришли к соглашению с киностудиями и продолжили забастовку
Американский актерский профсоюз SAG-AFTRA не согласился на условия киностудий Голливуда и продолжил забастовку. Одно из важнейших условий Гильдии – наложение ограничения на использование искусственного интеллекта в кинематографе – не было соблюдено, сообщает пресс-служба профсоюза.
По словам актеров и их представителей, развитие нейросетей может отрицательно сказаться на их карьере, а также интеллектуальных правах. Ведь уже существуют программы, способные воссоздавать голоса актеров. Причем для этого даже не требуется получать у них никакого согласия.
«Мы собираемся сказать, что можно сделать с нашими телами, нашими голосами, нашими лицами, нашими изображениями – и мы должны это сделать», – заявлял исполнительный директор Гильдии киноактеров Дункан Крэбтри-Айрленд.
Ранее Гильдия сценаристов США объявила о достижении предварительного соглашения с голливудскими студиями. В результате забастовка, продолжавшаяся на протяжении пяти месяцев, была завершена.