Развод, операция и жизнь в деревне: куда пропал актер Александр Балуев

Актер и режиссер Александр Балуев сейчас реже появляется на экранах. Кроме того, в 2021 году у него были серьезные проблемы со здоровьем. Куда пропал артист, чем он занимается?

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Чем известен Балуев

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Александр Балуев окончил Школу-студию МХАТ. Он дебютировал на экране в 1971 году в сериале «Следствие ведут знатоки».

Популярность пришла к актеру после выхода фильма «Мусульманин». Следующей серьезной работой стала картина «Благословите женщину». После этого Балуев стал активно сниматься в кино и играть в театре.

Что известно о личной жизни Балуева

Александру Балуеву приписывали много романов, однако серьезные отношения у него были один раз — с польской журналисткой Марией Урбановской, с которой он познакомился во время съемок. На тот момент женщина была замужем и воспитывала двоих детей. Кроме того, она старше Балуева на восемь лет.

«Маша приехала отдыхать на море с двумя детьми, старшей Оле тогда было лет девять-десять, а младшему Юлию — шесть. В то время официально она еще была замужем, хотя на самом деле семьи уже не существовало. Но для меня было главным, что я полюбил эту женщину и готов был за нее бороться. К счастью, она ответила мне взаимностью. Если курортный роман, то на всю жизнь. У меня так!» — рассказывал актер в интервью.

В 2003 году после 10 лет отношений артист женился на Урбановской. В том же году родилась их дочь Мария-Анна. Пара развелась в 2013 году, журналистка уехала в Польшу вместе с наследницей. По словам Балуева, супруга не смогла привыкнуть к повышенному вниманию к его персоне.

Актер после развода остался жить в деревне — дом в элитном поселке Подмосковья он купил еще в начале нулевых.

Что известно о состоянии здоровья Балуева

В 2021 году Александр Балуев попал в Коммунарку с COVID-19. Представители артиста говорили, что он проверял здоровье, однако, по информации источников, даже после выписки Балуев находился дома, чтобы окончательно победить коронавирус.

СМИ сообщали, что актер также перенес серьезную операцию в 2019 году. Причины неизвестны.

Чем Балуев занимается сейчас

Начало 2023 года принесло Александру Балеву несколько новых проектов: он снимался в фильмах «Беспринципные в деревне», «Арбатские тайны», «Вызов».

Параллельно со съемками в кино Балуев продолжает выходить на театральную сцену. Так, он играет Арбенина в постановке «Маскарад» новосибирского драматического театра «Красный факел», а также гастролирует с антрепризой «Признание».

Балуев говорил журналистам, что никуда не пропадал и продолжает трудиться. Он служит в театре и снимается в кино, поэтому у него нет времени на посещение светских мероприятий.