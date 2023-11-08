Игорь Миркурбанов вернулся в Петербург в киноальманахе «Родные люди»

В видеосервисе Wink в рамках киноальманаха «Родные люди» 7 ноября состоялась премьера новеллы, посвященной Санкт-Петербургу. В ней главный герой в исполнении Игоря Миркурбанова вернулся вместе с дочерью из Франции в Петербург и вспомнил, за что так любит этот город.

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Проект «Родные люди» рассказывает про отношения близких людей с отсылкой к случившемуся с ними 20 лет назад. Его герои — не только звезды театра и кино, но и российские города и регионы, где разворачиваются события. Помимо Санкт-Петербурга, новеллы альманаха посвящены Астрахани, Нижнему Новгороду, Челябинску, Казани, Москве и Крыму.