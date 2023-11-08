Чем известен ушедший из жизни актер Анатолий Яббаров

В ночь на 8 ноября стало известно о смерти актера Анатолия Яббарова. Точная причина смерти не сообщается, но известно, что он ушел из жизни еще 6 ноября. Ему было 86 лет. Он известен многими ролями, но наиболее популярная из них — роль Митяя в фильме «Джентльмены удачи». URA.RU приводит биографию советского и российского актера.

Нелегкое детство

Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. Когда мальчику было всего три месяца, его отец скончался. Матери пришлось самостоятельно растить детей. Семья жила бедно, особенно в годы Великой Отечественной войны. После окончания войны Яббаров занимался в Доме культуры, посещал хореографические и театральные кружки.

Нашел свое призвание

После школы будущий актер поступил в Ашхабадский университет на физико-математический факультет. Однако на втором курсе молодой человек решил, что данная специальность не для него. В возрасте 22 лет, в 1959 году, он поступил в Ашхабадский русский драматический театр имени Александра Пушкина.

В 1966 году Яббаров окончил актерский факультет Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Свою первую роль он сыграл в 1964 году. Это была роль сектанта Володи в черно-белом фильме «Жили-были старик со старухой».

Роли Анатолия Яббарова

С 1996 года Анатолий Яббаров служил в Государственном театре киноактера в Москве. Параллельно он продолжал сниматься в кино. На его счету 35 ролей в фильмах и сериалах. Внешность актера предопределила тип персонажей, которых впоследствии будет играть Яббаров. По большей части, это были роли преступников и других отрицательных персонажей: уголовников, воров и не только. Наиболее запоминающаяся роль Яббарова — роль уголовника по кличке Митяй в советской комедии «Джентльмены удачи».

Награды актера