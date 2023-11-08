Мясник, морпех и официант: как Ален Делон стал известным

Ален Делон — одна из самых узнаваемых икон французского кино, актер, который за свою более чем пятидесятилетнюю карьеру успел поработать с лучшими режиссерами мира и внес огромный вклад в развитие кинематографа. 8 ноября 2023 года Алену Делону исполняется 88 лет. О жизни и карьере главного секс-символа XX века — в материале "Рамблер".

Ален Делон родился в 1935 году в пригороде Парижа и провел свое детство и юность в маленьком городке под названием Бур-ла-Рен. Его отец управлял небольшим местным кинотеатром, а мать работала в аптеке. Родители развелись, когда ему было около четырех лет, и вскоре мама Делона нашла себе нового мужа — мясника Поля Булоня, и стала работать в его лавке.

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Мать и отчим Делона не могли его воспитывать из-за загруженности на работе, и ребенка отдали на попечение семье Неро, которая жила в двух шагах от тюрьмы Френне, где месье Неро работал сторожем. Когда супруги Неро погибли, Делон вернулся домой к родителям и стал работать колбасником в лавке Булоня.

Во время войны Франции с Индокитаем Делон, которому на тот момент было 17 лет, был направлен в Сайгон и проходил военную службу. Опыт в армии, по словам Делона, научил его дисциплине и закалил характер.

В 1956 году после службы в армии Делон вернулся во Францию и работал официантом, носильщиком, секретарем, продавцом. В это время он подружился с актрисой Брижитт Обер и вместе с ней поехал на Каннский кинофестиваль, где и началась его кинокарьера.

В Каннах Делон был замечен скаутом продюсера Дэвида О. Селзника. После прослушивания Селзник предложил Делону контракт при условии, что он выучит английский язык. Делон вернулся в Париж для изучения языка, но, познакомившись с французским режиссером Ивом Аллегре, убедился, что ему следует остаться во Франции, чтобы начать свою карьеру на родине.

Именно Аллегре дал Делону первую актерскую работу — роль второго плана в фильме "Когда вмешивается женщина". Затем брат Ива, режиссер Марк Аллегре снял Делона в комедийном триллере "Будь красива и помалкивай" (1958), где он сыграл вместе с другим перспективным молодым актером Жан-Полем Бельмондо, ставшим впоследствии одним из самых известных французских актеров.

"Лучше всего я делаю три вещи — свою работу, глупости и детей“.

Настоящий успех пришел к актеру в 1958 году, когда режиссер Пьер Гаспар-Уи дал ему первую главную роль в исторической любовной ленте "Кристина", в которой он снялся в паре с известной австрийской актрисой Роми Шнайдер. В реальной жизни между ним и Шнайдер начался широко разрекламированный роман. Фильм стал семнадцатым по популярности во французском кинопрокате в том году. В 1969 году Делон и Роми Шнайдер снялись вместе в классическом триллере Жака Дере "Бассейн".

Ален Делон сыграл главную роль в фильме "Зорро" 1975 года после того, как к этому его подтолкнул единственный на тот момент ребенок. Поначалу Делон не решался на эту роль, но энтузиазм сына, проявленный им к проекту, убедил его согласиться. Это был особенный момент для Делона, так как сын впервые увидел его в кино.

Делон признался, что современное кино его не привлекает, потому что его содержание поверхностно, в нем главное — деньги, а не талант, считает актер. Он дорожит старыми методами производства фильмов, в которых использовалась пленка, не современные цифровые камеры. Ален утверждает, что из-за этого многие кинопродюсеры перестали выкладываться на полную.

Помимо того, что Ален не является большим поклонником современного кинематографа, он подтвердил, что больше не смотрит свои старые фильмы. Делон особенно избегает тех фильмов, где играют его коллеги, которых уже нет в живых.