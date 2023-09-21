Роли, навсегда изменившие жизни актеров

Многие актеры, погружаясь в роли, очень сильно вживаются в них. В результате зритель видит очень естественные эмоции, вызывающие восхищение исполнителем. Но съемки в некоторых фильмах буквально сводят актеров с ума и кардинально меняют их жизнь.

© Кадр из фильма "Сияние"

«Рамблер» разобрался, какие роли кардинально изменили звезд.

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Кристиан Бэйл

Кадр из фильма "Машинист"

Кристиан Бейл известен на весь мир своими трансформациями: для роли в фильме «Машинист» актер похудел на 30 килограммов.

Он довел себя до истощения, ввел специальную диету: питался одним яблоком и банкой консервированного тунца в день. Бейл был готов продолжать худеть и дальше, но съемочная группа забеспокоилась о его здоровье и попросила актера остановиться.

Шайа Лабаф

Во время подготовки к съемкам в фильме «Ярость» Шайа месяц прожил на военной базе. Он изрезал себе лицо ножом, перестал мыться и наблюдал за смертью лошадей.

Кадр из фильма "Ярость"

За год до этого, во время съемок фильма «Опасная иллюзия», Шайа пытался избить режиссера проекта, так как находился в неадекватном состоянии. А на премьеру фильма Лариса фон Триера «Нимфоманка» актер и вовсе пришел с пакетом на голове.

Хит Леджер

У Хита Леджера получился один из лучших Джокеров в истории кинематографа. Актер очень долго готовился к съемкам: заперся в отеле и вел «дневник наблюдений» за своим героем. После он стал уже вести его от собственного лица.

Многие фанаты до сих пор уверены, что причина смерти Хита Леджера — передозировка болеутоляющими, снотворными и транквилизаторами, была связана с ролью Джокера. По воспоминаниям коллег, даже на съемочной площадке актеру удавалось наводить страх на всех присутствующих.

Шелли Дювалл

«Сияние» считается одним из самых страшных фильмов мирового кинематографа. Режиссер проекта, Стэнли Кубрик, держал актеров в состоянии постоянного стресса. Джек Николсон для съемок знаменитой сцены с топором сделал 60 дублей.

Кадр из фильма "Сияние"