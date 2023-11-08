Знаменитые актеры кино и театра рассказали о любимых книгах

Нижний Новгород впервые принял эстафету всероссийского проекта «Русские чтения». Литературный концерт, который прошёл в пакгаузах на Стрелке, стал одним из главных событий, приуроченных к Дню народного единства. Он позволил нижегородцам встретиться со звёздами кино и эстрады и оценить их мастерство как чтецов. Ведущий концерта Александр Олешко, а также Ксения Алфёрова, Антон Шагин и Игорь Миркурбанов со сцены прочитали и прочувствовали отрывки из лучших произведений российской и советской литературы. Актёры поделились своими мыслями о литературе и о том, почему она важна сегодня.

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Колыбель единства

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Один из главных организаторов чтений, председатель Ассамблеи народов России Владимир Васильев назвал «Русские чтения» ответом бесцеремонным попыткам Запада отменить великую русскую литературу. А то, что чтения приехали из столицы в Нижний, авторы проекта считают знаковым и долгожданным событием.

«Нижний Новгород – колыбель празднования Дня народного единства, а наши чтения посвящены теме объединения – нашим ценностям, традициям и нашей культуре, которая объединила все народы прекрасной страны. Для нас большая честь, что первый выход в регионы – это именно Нижний, «Молодёжная столица России», город, где проходит масса невероятных мероприятий», – рассказала руководитель литературно-патриотического проекта «Русские чтения» Мария Гусарова.

Нижегородцы встретили проект с воодушевлением. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев на открытии отметил, что для Нижнего большая честь предоставить площадку для проведения «Русских чтений».

«Русский язык и культура России объединяют весь наш огромный народ. Мы знаем, какое давление сейчас оказывается на нашу культуру, историю, традиции извне. О необходимости сохранить и защитить наше наследие не раз говорил Президент России Владимир Путин. И «Русские чтения» как раз служат такой цели, – подчеркнул Андрей Гнеушев. – Надеюсь, что для гостей и зрителей они станут поводом ещё раз перечитать классические произведения или открыть что-то новое в нашем наследии». И действительно благодаря артистам зрители заново открывали для себя страницы произведений Максима Горького, Аркадия Гайдара, Михаила Шолохова, Василия Шукшина, Расула Гамзатова и других великих писателей. А за кулисами концерта актёры рассказали о своих литературных предпочтениях.

Александр Олешко

Несмотря на то, что Александр был ведущим вечера и не готовил чтецкую программу, он подарил зрителям стихотворение Евгения Евтушенко «Волга» в своём исполнении, показав всё своё мастерство чтеца. И признался, что его самый любимый роман – «Мастер и Маргарита», а произведение, которое ассоциируется у него с Днём народного единства, – Гимн Российской Федерации.

«Русские чтения» – очень важный для меня проект. В этот день со сцены мы читаем произведения о любви, и всем, кто сейчас утонул в гаджетах, я говорю: у вас есть помощник, и этот помощник – книга. И привожу цитату Уильяма Вордсворта: «Книги – это волшебный мир, особенный и чистый, мир, в котором мы можем жить и быть счастливыми», – поделился Александр. – Мне очень приятно, что география «Русских чтений» расширяется, мне радостно внимание к этому проекту, к этой новой традиции, которая рассказывает, что есть книги и что их нужно читать! Мне важно рассказать юным жителям XXI века, что книги существуют не только в гаджетах! Наше поколение помнит, как выглядели наши любимые книги, мы помним их размер, обложку, иллюстрации, запах типографской краски. Это целая атмосферная история, а не только те знания, что приходят к нам через книги. И я рад, что благодаря этому проекту мы расскажем молодёжи, что читать – это хорошо, а если это станет модно – я за такую моду!»

Говоря о традициях, Олешко привёл в пример изречение знаменитого композитора и дирижёра Густава Малера: «Традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу».

«Литература и искусство важны не только для расширения общего кругозора. В них – ответы на сложные вопросы, в них – пережитый опыт поколений. Когда человек знакомится с тем или иным произведением, он впускает в себя дополнительную информацию, которая помогает ему сориентироваться в мире и не даёт сбиться со своего пути», – отметил актёр.

Ксения Алфёрова

Фильмы: «Дорога к дому», «Спасибо деду за Победу», «Холодное сердце», «Дежурный ангел», «Крутые берега», «Московские окна».

Для чтений Ксения выбрала отрывок из «Тихого Дона» Шолохова и вложила в него всю душу, чтобы заинтересовать читателей.

«Я уже лет семь делаю всё, чтобы соблазнить людей на то, чтобы они взяли в руки книги и читали. У меня даже есть проект «Литературные посиделки с Ксенией Алфёровой», поэтому я с радостью принимаю участие в чтениях, особенно в таком красивом и литературном городе, как ваш, одном из тех, что мгновенно всплывает в памяти при слове «культура», – призналась Ксения. – У вас же библиотек больше, чем в Москве! У вас очень читающий город. И для вас я выбрала «Тихий Дон». А когда работала над отрывком, то даже у меня возникло желание роман перечитать. Я поражаюсь языку Шолохова, его современности и тому, как точно описывает он отношения мужчины и женщины».

Что же касается недавно вышедшего фильма, снятого по «Тихому Дону», то актриса попросила не провоцировать её «на длинный гневный монолог».

«Мне не нравится, как сегодня снимают классику, потому что раньше к авторам относились очень трепетно, перед съёмками актёры, режиссёр – да все читали биографию автора, другие его произведения, критику. И их задача была – понять, что же автор хотел сказать, а не самовыразиться за счёт автора, – говорит Алфёрова. – А мне неинтересно наблюдать за самовыражением современных авторов, которые в большинстве своём, судя по тому, как они ставят классику, малообразованные люди. Тем более что в современных фильмах много несоответствий. Актёры, которых подбирают на роли, могут быть прекрасными сами по себе, но совершенно не соответствовать времени. А в старых экранизациях, если ты любишь произведение, то сразу видишь: это – Аксинья, это – Григорий… Сейчас такого нет».

Антон Шагин

Антон Шагин выступал у нас с особым чувством. Актёр признался, что Нижегородская область является его родиной, так как его корни связаны с Сосновским районом. И в качестве литературного материала Шагин выбрал произведение нашего земляка Максима Горького.

«Русские чтения» для меня – это прославление русского языка. Для этого проекта я выбрал «В Черноморье» Максима Горького, у которого гениально описана борьба стихий и существование человека, – говорит Антон. – Здесь очень важно расставление акцентов, чтобы зритель считал поэтический образ и мог им в полной мере насладиться и прочувствовать каждое слово».Отражением идеи единства Шагин назвал свою роль Рылеева в фильме «Союз спасения».

«Рылеев – настоящий поэт, и я уверен, что поэт не может быть врагом своего государства. Конечно, в процессе работы над ролью моё понимание Рылеева изменилось по сравнению с тем, что было, скажем, в школе. Я открыл для себя в нём много человеческих качеств, погрузился в его внутренние переживания о Родине, – поделился актёр. – Поверьте, человек, который бы желал проигрыша или недуга своей стране, никогда бы не написал, например, сборник стихотворений «Думы». А сегодня, в праздник Дня народного единства, я понимаю, что единство – это когда мы вместе, и вместе нам ничего не страшно. Для меня единство – это то, что объединяет поколения и народы».

Кстати, сейчас Антон Шагин снимается в картине по книге другого нашего земляка Захара Прилепина «Ополченский романс». Ради этой роли он даже побрился наголо.