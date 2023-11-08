На 87-м году жизни скончался актер, известный по «Джентльменам удачи»

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров , которого многие знают по его актерской игре в популярной драматической комедии “Джентльмены удачи” (6+), умер на 87-м году жизни. Об этом проинформировал портал kino-teatr.ru.

К сожалению, причина смерти неизвестна. По данным портала, смерть зафиксирована в понедельник, 6 ноября текущего года.

Яббаров родился в Баку 24 августа 1937 года. Помимо “Джентльменов удачи” актер снялся и в других кинокартинах, среди которых “Бег” (12+), “Два капитана” (12+), “Побег из тюрьмы” (16+) и другие. В его актерской карьере присутствовали и сериалы, например, “Фурцева” (18+) и “Заложники любви” (16+).