В 95 лет ушла из жизни русская актриса Анна Елесина

"С прискорбием сообщаем, что на 96-м году жизни скончалась Анна Елесина. Анна Васильевна служила в театре оперетты Кузбасса с 1950 по 1983 годы. Все это время она была ведущей артисткой балета, исполняя главные балетные партии во всех постановках областного театра музыкальной комедии", - сказано в некрологе на сайте театра.