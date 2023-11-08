Бастующие актеры и студии пришли к соглашению по вопросу ИИ

Бастующая Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) смогли приблизиться к урегулированию вопроса с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Deadline.

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Отмечается, что последняя встреча сторон завершились на оптимистичной ноте, однако позже SAG-AFTRA и AMPTP снова вернутся к переговорам. При этом источник издания отметил, что соглашение по поводу пункта с использованием ИИ кажется «обнадеживающим» шагом.