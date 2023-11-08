В 24 года умерла актриса Видера, опубликовав фото перед смертью

На 25-м году жизни скончалась Патриция Видера, актриса и певица. На ее счету, в частности, сериалы "Школа" и "Ловушка" и записанный с Discoboys хит Wyrąbane.

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Четыре дня назад артистка сообщила, что серьезно больна и госпитализирована.

Свой последний пост девушка опубликовала из палаты буквально несколько часов назад.

Что именно произошло, Патриция уточнять отказалась, отметив, что ее должны выписать через дне недели и впереди - долгая реабилитация.

Об уходе молодой польской актрисы сообщают в Сети ее родные и друзья. Многие пишут, что не могут поверить и надеялись, что некрологи - всего лишь фейк.