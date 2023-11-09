Названы самые сексуальные российские и зарубежные актеры

Харизматичные личности, будь то мужчины или женщины, очень привлекают своей индивидуальностью и неординарностью мышления и поступков, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. К таким людям эксперт отнесла американского актера Генри Кавилла и российских артистов Ивана Янковского и Сергея Полунина.

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В мире штампованных и ведомых людей сразу видно тех, кто мыслит иначе и не боится жить, руководствуясь своими принципами и интересами. Генри Кавилла можно включить в список самых сексуальных мужчин мира. Уверенный в себе, с набором идеальных черт личности. Этакий Кен из «Барби», излучающий благополучие, легкость в общении и отсутствие заносчивости. Баланс во всем делает его личность такой гармоничной и привлекательной, — отметила эксперт.

В России ярким примером сексуального мужчины является загадочный артист балета Сергей Полунин, считает Миллер. По ее словам, он — своенравная, непрогибаемая и творческая натура, которая так и манит к себе прекрасный пол.

Актер театра и кино Иван Янковский подходит под образ самых сексуальных мужчин. По мнению представительниц прекрасного пола, у него аристократичные черты лица, точеный подбородок, пронзительный взгляд, ну как тут устоять и не влюбиться? — добавила сексолог.

Также, продолжила собеседница, в список обязательно нужно включить звезду Голливуда Джейсона Стейтема. Миллер объяснила, что актер «просто излучает тестостерон прямо через фото в Сети». Кроме того, он долгие годы является примерным семьянином и отцом двух детей.

Как ни прискорбно осознавать плохишам, но их век сменили сыновья маминой подруги, — резюмировала Миллер.