В США закончилась забастовка голливудских актеров
Гильдия актеров (SAG-AFTRA) и Альянс кинопродюсеров и телевидения достигли взаимопонимания, что позволило актерам прекратить забастовку. Она длилась 118 дней и стала самой длительной остановкой работы актеров в истории Голливуда.
Еще в октябре переговорщики были "слишком далеки" друг от друга. Переговоры зашли в тупик и профсоюз призывал своих членов опять выйти на пикеты.
По данным издания Variety, сторонам в какой-то момент удалось договориться даже о деньгах, а последним камнем преткновения стало использование искусственного интеллекта. Гильдию беспокоило, что студии могут попытаться заменить живых актеров, поэтому требовали ограничений в использовании видео для обучения компьютеров. Кроме того, на переговорах поднимались такие вопросы, как корректность использования видео с умершими актерами для создания новых картин.
В конце сентября Гильдия сценаристов Америки и студии уже договорились о новых условиях работы. Их забастовка продлилась 146 дней.
Теперь студии, актеры и сценаристы смогут вернуться к работе, но "урон уже нанесен". Некоторые проекты были закрыты или заморожены на неопределенный срок, отложены на 2024-й или даже 2025-й годы.