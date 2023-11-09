В США закончилась забастовка голливудских актеров

Гильдия актеров (SAG-AFTRA) и Альянс кинопродюсеров и телевидения достигли взаимопонимания, что позволило актерам прекратить забастовку. Она длилась 118 дней и стала самой длительной остановкой работы актеров в истории Голливуда.

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Еще в октябре переговорщики были "слишком далеки" друг от друга. Переговоры зашли в тупик и профсоюз призывал своих членов опять выйти на пикеты.

По данным издания Variety, сторонам в какой-то момент удалось договориться даже о деньгах, а последним камнем преткновения стало использование искусственного интеллекта. Гильдию беспокоило, что студии могут попытаться заменить живых актеров, поэтому требовали ограничений в использовании видео для обучения компьютеров. Кроме того, на переговорах поднимались такие вопросы, как корректность использования видео с умершими актерами для создания новых картин.

В конце сентября Гильдия сценаристов Америки и студии уже договорились о новых условиях работы. Их забастовка продлилась 146 дней.