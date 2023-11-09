Олешко рассказал, как получил контузию на съемках

У меня даже была контузия настоящая, потому что взорвалась какая-то машина рядом, и что-то переборщили с пиротехникой. <...> Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре, — подчеркнул актер.

Также он поделился воспоминаниями, как во время съемок кинокартины «Турецкий гамбите» его чуть не задавила лошадь. Олешко не заметил, что оказался на пути несущегося во весь опор животного. Актера спас режиссер картины Джаник Файзиев, который быстро схватил его за воротник и оттолкнул в сторону. В результате лошадь пробежала прямо перед лицом артиста.