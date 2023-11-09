Актриса Агата Муцениеце выразила желание сыграть в азиатском кино

"С радостью, кстати [сыграла бы в зарубежном фильме] Азиатское кино бешено крутое. Я просто хочу расширить горизонты, скажем так. "Все, везде и сразу" взорвал мой мозг, поэтому я думаю, это было бы круто», - подчеркнула Муцениеце.

Недавно сообщалось, что Муцениеце снова подала в суд против бывшего супруга Павла Прилучного. Артистка требует увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию. Адвокат Олег Колотушкин подчеркнул, что Муцениеце может рассчитывать на увеличение суммы алиментов с учетом текущего дохода Прилучного. Он заявил, что если актер получает 500 тысяч рублей за съемочный день, то мать может претендовать на треть от этого гонорара — получать 4 миллиона 500 тысяч рублей ежемесячных алиментов. Звезды расторгли брак 15 июня 2020 года в мировом участке Головинского суда, поскольку у них не было никаких претензий друг к другу и о разделе имущества они договорились заранее.