Леонардо Ди Каприо: гениальный актер, ловелас и борец за экологию
После того как Джек Доусон утонул, Леонардо Ди Каприо проснулся знаменитым. Разумеется, у актера были поклонники и раньше, с момента, как он первый раз появился на большом экране в фильме ужасов «Зубастики 3», однако мировая слава и сравниться не могла с прежними восторгами почитателей. В этом году гениальному актеру исполняется 48 лет, однако Леонардо Ди Каприо до сих пор не обзавелся женой, предпочитает встречаться с моделями в возрасте до 25 лет, спасает планету от людей и работает.
Детство Леонардо Ди Каприо
Будущий актер родился в семье хиппи 11 ноября 1974 года. Джордж Ди Каприо и Ирмелин Инденбиркен жили в одном из самых криминальных районов Лос-Анджелеса, однако это не мешало будущей матери во время беременности уделять время прекрасному и посещать музеи. Во время любования одной из работ великого Леонардо да Винчи Ирмелин почувствовала, как ее будущий сын проявил активность, и решила, что ребенку нужно будет дать имя гения эпохи Возрождения.
Джордж Ди Каприо был художником и специализировался на комиксах, однако к моменту рождения сына пик его карьеры прошел. Ирмелин работала в социальной службе. Через год после рождения сына супруги поняли, что не смогут жить вместе дальше, и развелись. Однако они оба пришли к решению, что сыну необходимо внимание обоих родителей, поэтому отец принимал деятельное участие в судьбе Лео, наравне с матерью Ирмелин, Хелен Инденбиркен, русской эмигранткой.
Стоит отметить, что смесь итальянской, русской и немецкой крови, а также страсть отца к вольному образу жизни наложили свой отпечаток на увлечения мальчика. Он не испытывал особого рвения к учебе, зато очень любил изображать различных персонажей. Увидев в сыне задатки актера, в 1977 году Джордж отвез его на пробы для детского шоу, участие в котором стало первым для Леонардо Ди Каприо появлением на экране.
Затем последовали роли в таких сериалах, как «Санта-Барбара», где Лео сыграл юного Мейсона Кэпвелла, «Новые приключения Лесси», «Изгои», «Родители». А в 1991 году мальчик получил одну из ролей в фильме ужасов «Зубастики 3» — это стало его первым появлением на большом экране. Несмотря на то что картина получила довольно слабый отклик публики, 17-летнего актера заметили.
Кинокарьера Леонардо Ди Каприо в молодости
Вскоре после этого Лео дали роль в фильме «Ядовитый плющ», где ему удалось поработать на одной площадке с Дрю Бэрримор, а затем в ленте «Жизнь этого парня», где он стал партнером таких звезд Голливуда, как Эллен Баркин и Роберт де Ниро. Однако впервые звездный час для актера настал после выхода на экраны картины «Что гложет Гилберта Грейпа», где он снялся вместе с Джонни Деппом. Здесь Леонардо Ди Каприо, которому к тому времени исполнилось 19 лет, настолько убедительно сыграл подростка с психическими отклонениями, что его впервые номинировали на «Оскар». За роль в картине Ди Каприо получил $75 тыс.
Несмотря на несомненный успех среди куда более знаменитых коллег, любовь поклонников и благосклонность кинокритиков, молодой Леонардо Ди Каприо продолжал оттачивать актерское мастерство, посещая различные театральные кружки и студии. После окончания школы он четыре года проучился на театральном факультете одного из калифорнийских вузов.
Одновременно он продолжал получать предложения о съемках в кино. Так, одной из удачных для актера стала лента «Дневник баскетболиста» с Марком Уолбергом, за работу в которой ДиКаприо получил уже $1 млн. Вестерн «Быстрый и мертвый» принес актеру всего $150 тыс., однако настоящей наградой стала возможность поработать в кадре с Шарон Стоун, Расселом Кроу и Джином Хэкменом. Роль поэта Артюра Рэмбо, влюбленного в своего коллегу Поля Верлена, роль которого исполнил Дэвид Тьюлис, в картине «Полное затмение» добавила скандальной популярности юному актеру. В драме «Комната Марвина», вышедшей на экраны в 1996 году, Леонардо сыграл 17-летнего подростка, который не может найти общий язык с матерью. Партнерами по съемочной площадке для молодого актера стали такие звезды Голливуда, как Мерил Стрип, Дайан Китон и Роберт де Ниро.
Другой яркой ролью, которую в молодости сыграл Леонардо Ди Каприо, стал Ромео в любовной трагедии «Ромео + Джульетта», снятой по мотивам произведения Уильяма Шекспира Базом Лурманом. По словам Клэр Дэйнс, которая стала его партнершей по съемочной площадке, Леонардо настолько вжился в роль, что актриса едва не расплакалась во время съемки сцены, где Ромео читал свой монолог над гробом с Джульеттой.
Однако самой звездной ролью Ди Каприо стала роль Джека в «Титанике» Джеймса Камерона. Актеру на момент съемок было всего 22 года. Несмотря на многие месяцы тяжелой работы, все усилия окупились с лихвой. Фильм получил 11 наград «Оскар», сборы в прокате составили более $2,2 млрд. Однако сам Леонардо на главную награду кинематографа даже не был номинирован. С этого момента большинство его поклонников с нетерпением ожидали каждого нового фильма с кумиром, надеясь, что это принесет ему заветную статуэтку.
Звездные роли Леонардо Ди Каприо на пути к «Оскару»
Следующие 18 лет поклонники ждали, а актер работал. В его активе появились прекрасные работы с талантливыми режиссерами и актерами. Уже в 1998 году в прокат вышла лента «Человек в железной маске», где Ди Каприо сыграл сразу две роли — Короля Солнце Людовика XIV и его брата, заточенного в темницу. Компанию ему составили Джереми Айронс, Джон Малкович и Жерар Депардье. Фильм не вызвал особого восторга у критиков, однако зрителям пришелся по вкусу. Спустя два года Ди Каприо появился в фильме «Пляж» вместе с Тильдой Суинтон. Несмотря на высокие оценки поклонников, за воплощение на экране персонажа Ричарда актер был номинирован на «Золотую малину» за худшую мужскую роль. Впрочем, награда тогда досталась Джону Траволте.
В следующие десять лет актер сполна расквитался с теми, кто прочил ему сомнительную награду. На экраны вышли такие его работы:
- «Банды Нью-Йорка», 2002 год. Роль Амстердама Вэллона принесла актеру $10 млн и процент от сборов.
- «Поймай меня, если сможешь», 2002 год. Фрэнк Абигейл-мл. не только стал одной из лучших ролей ДиКаприо, но и принес ему $20 млн и опыт работы с одними из самых талантливых актеров Голливуда — Томом Хэнксом и Кристофером Уокеном.
- «Авиатор», 2004 год. Психически неуравновешенный персонаж Говарда Хьюза потребовал от актера выложиться по полной. Также этот проект примечателен тем, что он был реализован собственной производственной компанией Ди Каприо — Appian Way. И очередные $20 млн гонорара также добавили актеру уверенности в своем мастерстве.
- «Отступники», 2006 год. Роль Билли принесла артисту не только аналогичный гонорар, но и сотрудничество с Мэттом Дэймоном, Джеком Николсоном, Марком Уолбергом, Мартином Шином и Алеком Болдуином.
- «Кровавый алмаз», 2006 год. Роль контрабандиста Дэнни Арчера добавила в копилку актера еще $20 млн и очередную номинацию на «Оскар», который в этот раз достался Форесту Уитакеру. Зато позволила улучшить физическую форму — перед съемками актеру пришлось набрать мышечную массу, для чего он тренировался вместе с родезийскими солдатами.
- «Совокупность лжи», 2008 год. Роль Роджера Ферриса стала очередным подтверждением высокого актерского мастерства Леонардо Ди Каприо. Кроме того, работа с Расселом Кроу на площадке у Ридли Скотта стала очередной проверкой на терпимость к неудобствам — каждый раз для съемок артисту приходилось надевать цветные контактные линзы. Кроме того, ради роли в фильме он перекрасил свои светлые волосы в черный цвет.
- «Дорога перемен», 2008 год. В ленте Леонардо вновь составил дуэт с Кейт Уинслет, с которой они сдружились со времен «Титаника». В отличие от картин в стиле экшен, в которых Ди Каприо снимался предыдущие несколько лет, эта лента — драма, рассказывающая о сложностях в жизни молодых супругов, мечтающих переехать из Америки во Францию.
- «Остров проклятых», 2009 год. Роль Тедди Дэниелса стала одной из самых ярких в послужном списке актера. Несмотря на то что фильм вышел довольно тяжелым, он занимает 20-е место в топ-250 самых популярных лент по версии «Кинопоиска».
- «Начало», 2010 год. Роль Кобба также стала знаковой в карьере артиста. Она принесла ему $59 млн и партнерство с такими звездами, как Джозеф Гордон-Левитт, Том Харди, Кэн Ватанабэ, Киллиан Мерфи, Том Беренджер и Майкл Кейн. Лента получила четыре статуэтки «Оскар», но номинации на лучшую мужскую роль в списке не было.
После этого последовали еще несколько работ, в том числе историко-биографическая драма «Дж. Эдгар» Клинта Иствуда, комедийный вестерн «Джанго освобожденный» от Квентина Тарантино, «Волк с Уолл-стрит» режиссуры Мартина Скорсезе, драма «Великий Гэтсби», снятая Базом Лурманом.
Как в жизни Леонардо Ди Каприо появился долгожданный «Оскар»
Наконец, в 2016-м за роль в драматическом вестерне «Выживший» Леонардо ДиКаприо был награжден заслуженным «Оскаром». Роль Хью Гласса далась актеру нелегко: ему пришлось самостоятельно выполнять ряд трюков, работать на холоде, поскольку режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту был против использования хромакея, и, в конце концов, съесть в кадре сырую печень, несмотря на то что артист — вегетарианец. Однако все трудности оправдали себя.
В 2019 году на экраны вышла культовая драма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде...», где Ди Каприо виртуозно сыграл стареющего актера. За роль Рика Далтона последовала еще одна номинация на «Оскар». Его партнером на съемочной площадке в этот раз стал Брэд Питт, который, кстати, как раз получил статуэтку за второплановую роль Клиффа Бута. Также стоит отметить такие недавние работы актера, как фильм-катастрофу «Не смотрите наверх», где на одной площадке с ним работали Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе и Рон Перлман. И вышедший на экраны в этом году драматический вестерн «Убийцы цветочной луны», где Ди Каприо в очередной раз сыграл в паре с Робертом де Ниро.
Сейчас Леонардо Ди Каприо работает на новыми проектами, в их числе ленты «Наследие секретности», «Темные дела на Норт-Гэнсон-стрит» и биографическая драма «Рузвельт».
Личная жизнь Леонардо Ди Каприо
Личная жизнь актера больше всего интересует его поклонниц и журналистов. Однако в этой сфере у Леонардо царит некая стабильность: он встречается с самыми красивыми женщинами мира, как правило, моделями в возрасте до 25 лет, однако до брака дело не доходит. Временными спутницами жизни Ди Каприо в разное время считались:
- Хелена Кристенсен
- Жизель Бюндхен
- Бар Рафаэли
- Блейк Лайвли
- Эрин Хизертон
- Тони Гаррн
- Нина Агдал
- Камила Морроне
- Мария Берегова
- Джиджи Хадид
- Виктория Ламас
- Эден Полани
- Майя Джама
- Нилам Гилл
- Виттория Черетти
Дети Леонардо Ди Каприо
В 2010 году актер публично заявил, что готов стать отцом. Однако ни одна из его спутниц никогда не давала повода предположить, что ждет ребенка от Леонардо. Несмотря на то что с момента громкого заявления прошло уже 13 лет, детей у артиста до сих пор нет.
Однако в жизни Ди Каприо есть другое детище, которому он уделяет свободное от работы время: с 1998 года он занимается вопросами сохранения дикой природы. За 20 лет фонд Leonardo DiCaprio Foundation направил средства на 70 проектов для сохранения окружающей среды в 40 странах мира. Так, в России актер активно поддерживает различные мероприятия по приумножению популяции амурских тигров. В 2014 году Леонардо Ди Каприо был назначен ООН послом мира по проблемам климата.
Интересные факты о Леонардо Ди Каприо
- После первых ролей в сериалах агент предложил десятилетнему Леонардо взять творческий псевдоним: по его мнению привычное для слуха американцев имя Ленни Уильямс помогло бы актеру сделать звездную карьеру.
- По версии журнала People в 1997 году Ди Каприо был признан одним из 50 самых красивых людей в мире.
- В 2013 году актер перечислил $3 млн во Всемирный фонд дикой природы. Деньги были направлены на мероприятия по сохранению и приумножению популяции диких тигров в Непале.
- В 2013 году артист стал одним из совладельцев спортивной команды Venturi Grand Prix Formula E Team, участники которой соревновались в гонках «Формулы Е».
- Благодаря гонорару за фильм «Убийцы цветочной луны» Ди Каприо вошел в тройку наиболее высокооплачиваемых актеров в мире в 2022 году.
- Леонардо Ди Каприо поддержал Украину в начале 2022 года. По данным таблоидов, актер направил в качестве помощи стране порядка $10 млн.
- В честь Леонардо Ди Каприо названы как минимум три вида новых животных: речной жук Grouvellinus leonardodicaprioi, вид пауков S. Leonardodicaprioi и креветка Thor dicaprio.