Леонардо Ди Каприо: гениальный актер, ловелас и борец за экологию

После того как Джек Доусон утонул, Леонардо Ди Каприо проснулся знаменитым. Разумеется, у актера были поклонники и раньше, с момента, как он первый раз появился на большом экране в фильме ужасов «Зубастики 3», однако мировая слава и сравниться не могла с прежними восторгами почитателей. В этом году гениальному актеру исполняется 48 лет, однако Леонардо Ди Каприо до сих пор не обзавелся женой, предпочитает встречаться с моделями в возрасте до 25 лет, спасает планету от людей и работает.

© Кадр из фильма "Титаник"

Детство Леонардо Ди Каприо

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Будущий актер родился в семье хиппи 11 ноября 1974 года. Джордж Ди Каприо и Ирмелин Инденбиркен жили в одном из самых криминальных районов Лос-Анджелеса, однако это не мешало будущей матери во время беременности уделять время прекрасному и посещать музеи. Во время любования одной из работ великого Леонардо да Винчи Ирмелин почувствовала, как ее будущий сын проявил активность, и решила, что ребенку нужно будет дать имя гения эпохи Возрождения.

Джордж Ди Каприо был художником и специализировался на комиксах, однако к моменту рождения сына пик его карьеры прошел. Ирмелин работала в социальной службе. Через год после рождения сына супруги поняли, что не смогут жить вместе дальше, и развелись. Однако они оба пришли к решению, что сыну необходимо внимание обоих родителей, поэтому отец принимал деятельное участие в судьбе Лео, наравне с матерью Ирмелин, Хелен Инденбиркен, русской эмигранткой.

Стоит отметить, что смесь итальянской, русской и немецкой крови, а также страсть отца к вольному образу жизни наложили свой отпечаток на увлечения мальчика. Он не испытывал особого рвения к учебе, зато очень любил изображать различных персонажей. Увидев в сыне задатки актера, в 1977 году Джордж отвез его на пробы для детского шоу, участие в котором стало первым для Леонардо Ди Каприо появлением на экране.

Затем последовали роли в таких сериалах, как «Санта-Барбара», где Лео сыграл юного Мейсона Кэпвелла, «Новые приключения Лесси», «Изгои», «Родители». А в 1991 году мальчик получил одну из ролей в фильме ужасов «Зубастики 3» — это стало его первым появлением на большом экране. Несмотря на то что картина получила довольно слабый отклик публики, 17-летнего актера заметили.

Кинокарьера Леонардо Ди Каприо в молодости

Вскоре после этого Лео дали роль в фильме «Ядовитый плющ», где ему удалось поработать на одной площадке с Дрю Бэрримор, а затем в ленте «Жизнь этого парня», где он стал партнером таких звезд Голливуда, как Эллен Баркин и Роберт де Ниро. Однако впервые звездный час для актера настал после выхода на экраны картины «Что гложет Гилберта Грейпа», где он снялся вместе с Джонни Деппом. Здесь Леонардо Ди Каприо, которому к тому времени исполнилось 19 лет, настолько убедительно сыграл подростка с психическими отклонениями, что его впервые номинировали на «Оскар». За роль в картине Ди Каприо получил $75 тыс.

Несмотря на несомненный успех среди куда более знаменитых коллег, любовь поклонников и благосклонность кинокритиков, молодой Леонардо Ди Каприо продолжал оттачивать актерское мастерство, посещая различные театральные кружки и студии. После окончания школы он четыре года проучился на театральном факультете одного из калифорнийских вузов.

Одновременно он продолжал получать предложения о съемках в кино. Так, одной из удачных для актера стала лента «Дневник баскетболиста» с Марком Уолбергом, за работу в которой ДиКаприо получил уже $1 млн. Вестерн «Быстрый и мертвый» принес актеру всего $150 тыс., однако настоящей наградой стала возможность поработать в кадре с Шарон Стоун, Расселом Кроу и Джином Хэкменом. Роль поэта Артюра Рэмбо, влюбленного в своего коллегу Поля Верлена, роль которого исполнил Дэвид Тьюлис, в картине «Полное затмение» добавила скандальной популярности юному актеру. В драме «Комната Марвина», вышедшей на экраны в 1996 году, Леонардо сыграл 17-летнего подростка, который не может найти общий язык с матерью. Партнерами по съемочной площадке для молодого актера стали такие звезды Голливуда, как Мерил Стрип, Дайан Китон и Роберт де Ниро.

Другой яркой ролью, которую в молодости сыграл Леонардо Ди Каприо, стал Ромео в любовной трагедии «Ромео + Джульетта», снятой по мотивам произведения Уильяма Шекспира Базом Лурманом. По словам Клэр Дэйнс, которая стала его партнершей по съемочной площадке, Леонардо настолько вжился в роль, что актриса едва не расплакалась во время съемки сцены, где Ромео читал свой монолог над гробом с Джульеттой.

Однако самой звездной ролью Ди Каприо стала роль Джека в «Титанике» Джеймса Камерона. Актеру на момент съемок было всего 22 года. Несмотря на многие месяцы тяжелой работы, все усилия окупились с лихвой. Фильм получил 11 наград «Оскар», сборы в прокате составили более $2,2 млрд. Однако сам Леонардо на главную награду кинематографа даже не был номинирован. С этого момента большинство его поклонников с нетерпением ожидали каждого нового фильма с кумиром, надеясь, что это принесет ему заветную статуэтку.

Звездные роли Леонардо Ди Каприо на пути к «Оскару»

Следующие 18 лет поклонники ждали, а актер работал. В его активе появились прекрасные работы с талантливыми режиссерами и актерами. Уже в 1998 году в прокат вышла лента «Человек в железной маске», где Ди Каприо сыграл сразу две роли — Короля Солнце Людовика XIV и его брата, заточенного в темницу. Компанию ему составили Джереми Айронс, Джон Малкович и Жерар Депардье. Фильм не вызвал особого восторга у критиков, однако зрителям пришелся по вкусу. Спустя два года Ди Каприо появился в фильме «Пляж» вместе с Тильдой Суинтон. Несмотря на высокие оценки поклонников, за воплощение на экране персонажа Ричарда актер был номинирован на «Золотую малину» за худшую мужскую роль. Впрочем, награда тогда досталась Джону Траволте.

В следующие десять лет актер сполна расквитался с теми, кто прочил ему сомнительную награду. На экраны вышли такие его работы:

Как в жизни Леонардо Ди Каприо появился долгожданный «Оскар»

Наконец, в 2016-м за роль в драматическом вестерне «Выживший» Леонардо ДиКаприо был награжден заслуженным «Оскаром». Роль Хью Гласса далась актеру нелегко: ему пришлось самостоятельно выполнять ряд трюков, работать на холоде, поскольку режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту был против использования хромакея, и, в конце концов, съесть в кадре сырую печень, несмотря на то что артист — вегетарианец. Однако все трудности оправдали себя.

В 2019 году на экраны вышла культовая драма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде...», где Ди Каприо виртуозно сыграл стареющего актера. За роль Рика Далтона последовала еще одна номинация на «Оскар». Его партнером на съемочной площадке в этот раз стал Брэд Питт, который, кстати, как раз получил статуэтку за второплановую роль Клиффа Бута. Также стоит отметить такие недавние работы актера, как фильм-катастрофу «Не смотрите наверх», где на одной площадке с ним работали Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе и Рон Перлман. И вышедший на экраны в этом году драматический вестерн «Убийцы цветочной луны», где Ди Каприо в очередной раз сыграл в паре с Робертом де Ниро.

Сейчас Леонардо Ди Каприо работает на новыми проектами, в их числе ленты «Наследие секретности», «Темные дела на Норт-Гэнсон-стрит» и биографическая драма «Рузвельт».

Личная жизнь Леонардо Ди Каприо

Личная жизнь актера больше всего интересует его поклонниц и журналистов. Однако в этой сфере у Леонардо царит некая стабильность: он встречается с самыми красивыми женщинами мира, как правило, моделями в возрасте до 25 лет, однако до брака дело не доходит. Временными спутницами жизни Ди Каприо в разное время считались:

Хелена Кристенсен

Жизель Бюндхен

Бар Рафаэли

Блейк Лайвли

Эрин Хизертон

Тони Гаррн

Нина Агдал

Камила Морроне

Мария Берегова

Джиджи Хадид

Виктория Ламас

Эден Полани

Майя Джама

Нилам Гилл

Виттория Черетти

Дети Леонардо Ди Каприо

В 2010 году актер публично заявил, что готов стать отцом. Однако ни одна из его спутниц никогда не давала повода предположить, что ждет ребенка от Леонардо. Несмотря на то что с момента громкого заявления прошло уже 13 лет, детей у артиста до сих пор нет.

Однако в жизни Ди Каприо есть другое детище, которому он уделяет свободное от работы время: с 1998 года он занимается вопросами сохранения дикой природы. За 20 лет фонд Leonardo DiCaprio Foundation направил средства на 70 проектов для сохранения окружающей среды в 40 странах мира. Так, в России актер активно поддерживает различные мероприятия по приумножению популяции амурских тигров. В 2014 году Леонардо Ди Каприо был назначен ООН послом мира по проблемам климата.

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