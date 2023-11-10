Дени Вильнев снимет Зендею в роли Клеопатры
Существует вероятность, что следующим фильмом режиссера Дени Вильнева станет фильм о Клеопатре для Sony Pictures. Ожидается, что это будет политический триллер с жестким рейтингом "R".
Во время забастовки актеров и сценаристов, а также на фоне переноса премьеры "Дюны 2" (Dune: Part Two), Вильнев нашел время спланировать исторический фильм, который всегда хотел снять. Производство может быть начато уже в следующем году.
Согласно данным издания World of Reel, сценарий пишет Дэвид Скарпа ("Наполеон" Ридли Скотта, "Гладиатор 2"). В основу сюжета ляжет книга Стейси Шифф.
Фильм расскажет историю борьбы Клеопатры за власть, покажет ее хитрость, навыки соблазнения и манипулирования людьми. По данным инсайдеров издания, Зендая приняла предложение сыграть главную роль, Октавиуса воплотит Тимоти Шаламе ("Вонка"), а на роль Цезаря приглашен Дэниел Крейг.