Дени Вильнев снимет Зендею в роли Клеопатры

Существует вероятность, что следующим фильмом режиссера Дени Вильнева станет фильм о Клеопатре для Sony Pictures. Ожидается, что это будет политический триллер с жестким рейтингом "R".

Во время забастовки актеров и сценаристов, а также на фоне переноса премьеры "Дюны 2" (Dune: Part Two), Вильнев нашел время спланировать исторический фильм, который всегда хотел снять. Производство может быть начато уже в следующем году.