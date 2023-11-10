10 ноября – день рождения советского и российского актера Михаила Ефремова. Сегодня артисту исполнилось 60 лет. На счету Ефремова более 150 ролей в театре и кино.

Михаил родился в театральной семье и пошел по стопам родителей. Отец Михаила – Олег Ефремов – знаменитый актер и режиссер, народный артист СССР. Мать Алла Покровская играла в театре "Современник", а дед Ефремова – Борис Покровский – был оперным режиссером.

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Михаил дебютировал в кино еще в 13 лет. Подростком он сыграл в фильме "Дни хирурга Мишкина" – Ефремову досталась роль главного героя в детстве.

Далее карьера Михаила развивалась стремительно. В 15 лет он исполнил главную роль хулигана Пети Копейкина в фильме 1979 года "Когда я стану великаном". Спустя три года Ефремов снялся в картине "Все наоборот", в которой ему также досталась одна из главных ролей.

В 1980-х Ефремов окончил школу-студию МХАТ, а по окончании учебы возглавил молодежный театр-студию "Современник 2". В 1990-х Михаил поступил на службу в МХАТ, где задержался на восемь лет. Но этот период был отнюдь не простым в жизни звезды: худруком театра был отец Михаила Олег Ефремов, с которым у молодого актера регулярно возникали разногласия. В 1999 году на этой почве Ефремову-младшему пришлось уйти из театра.

Покинув театр, Михаил не поставил карьеру на "стоп". Он продолжил активно сниматься в кино и поучаствовал в таких проектах, как "Граница. Таежный роман", "Романовы. Венценосная семья", "Антикиллер", "Убойная сила" и "Супертеща для неудачника". Режиссеры все чаще делали ставку на комедийный талант Ефремова, и актер из раза в раз превосходил их ожидания.

При этом многие критики отмечают, что даже в комедийных амплуа Ефремову удавалось вызывать у зрителей не только чувства радости и смеха, но и более серьезные эмоции.