Аристократка российского экрана: в Доме кино чествовали Татьяну Пилецкую

В этом году у знаменитой советской и российской актрисы, народной артистки РФ Татьяны Пилецкой две знаменательные даты. Во-первых, ей исполнилось 95 лет. Во-вторых, 60 лет назад она впервые вышла на театральную сцену. Вот почему в минувшую среду в Большом зале московского Дома кино случился аншлаг. Сюда пришли многочисленные поклонники актрисы, чтобы поздравить ее с таким творческим долголетием и пожелать крепкого здоровья и творческих успехов. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Перед тем как на сцену поднялись ее коллеги с охапками цветов, публике показали новый короткометражный фильм «Па де де». В нем Татьяна Львовна сыграла главную роль бывшей знаменитой балерины, которая становится чуткой наставницей пары юных танцовщиков. Да, Пилецкая до сих пор снимается и довольно активно. А роль бывшей балерины пришлась ко двору ей еще и потому, что в 1945 году она окончила Ленинградское хореографическое училище имени А. Я. Вагановой и много танцевала. А также работала моделью, помогая матери!

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Но главное ее призвание было впереди. Сцена и экран. Она снималась у таких режиссеров, как Козинцев («Пирогов») и Фрид («Зеленая карета», «Прощание с Петербургом», «Сильва»), работала в Ленинградском театре музыкальной комедии, театре «Патриот», в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (ныне — театр «Балтийский дом»), в «Приюте комедианта», в Театре имени Андрея Миронова.

Актриса поведала со сцены немало интересного. Так, она рассказала, как был создан на даче ее знаменитый портрет «Девочки с куклой» художником Петровым-Водкиным, который дружил с ее отцом. Как снималась в «Золушке» в 1947 году — это была ее первая роль. Как работала в фильме «Мать» вместе с Верой Марецкой. Как снималась в картинах «Вербное воскресенье», «Разные судьбы», «Княжна Мери», «Северный ветер». Как однажды посетила в Вене памятник Штраусу и вспомнила там свою работу в фильме «Сильва». А на экране мы видели ее в этих ролях — молодую и прекрасную. Так режиссер вечера Юлия Канавец сумела гармонично соединить «вчера» и «сегодня», в чем ей помог искрометный ведущий вечера продюсер Сергей Новожилов.

Много коллег актрисы поднималось в этот вечер на сцену, целуя юбилярше руки и открыто объясняясь ей в любви, дарили свои стихи и песни. Среди них Лариса Лужина, Екатерина Гусева, Александр Пашутин. Некоторые артисты даже приехали из Питера на один вечер, чтобы лично поздравить Татьяну Львовну. Общее настроение выразила Лариса Лужина.